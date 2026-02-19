Cehegín acoge el acto de entrega de reconocimientos a centros referentes en derechos de la infancia

El Centro Cultural Adolfo Suárez de Cehegín ha acogido el Acto de Entrega de Reconocimientos 2025-2027 a Centros Educativos Referentes en Educación en Derechos de la Infancia de la Región de Murcia, una cita que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor Galo.

El acto ha reunido a representantes institucionales y educativos, entre ellos la secretaria general de Educación, Carmen María Zamora; la presidenta de UNICEF Comité Autonómico de Murcia, Carolina Olivares Serrano; la concejala de Educación, Ana Plasencia y la directora del CEIP Virgen de las Maravillas, María Jesús Delgado, junto a los directores y directoras de los centros reconocidos en esta convocatoria.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado el orgullo que supone para el municipio que el CEIP Virgen de las Maravillas haya renovado su condición de centro referente en Educación en Derechos de la Infancia, poniendo en valor el trabajo y el compromiso de docentes, alumnado y familias en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas.

Centros educativos

Actuación durante el acto de entrega de reconocimientos / La Opinión

En el transcurso del acto se ha reconocido también la labor de otros centros de la Región, como el CCE Virgen del Pasico y el CCE Pasico II de Torre Pacheco, el CEIP Luis Costa y el CEIP de Prácticas María Maroto de Murcia, el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Albudeite, el CEIP Severo Ochoa de San Javier y el Colegio San Agustín de Fuente Álamo. El acto terminó con la actuación musical del alumnado del colegio Virgen de las Maravillas.

Desde el Ayuntamiento de Cehegín se ha reiterado el compromiso de seguir apoyando iniciativas que fomenten una educación basada en valores, derechos y responsabilidad social, situando a la infancia en el centro de las políticas públicas.