Los bomberos de Águilas se plantan tras el rescate con una carretilla elevadora de obra

El incendio declarado en la tercera planta de un edificio de la calle Barcelona de Águilas ha vuelto a poner en primer plano una reclamación histórica del colectivo de bomberos: la falta de medios, personal y vehículos adecuados para intervenir con seguridad en emergencias, entre ellos un camión para rescates en altura. Una carencia que, según denunciaron, quedó en evidencia durante la actuación, ya que las dos personas que se encontraban en la vivienda fueron evacuadas por un operario de una obra cercana, que utilizó la carretilla elevadora de obra con la que trabajaba.

La denuncia se escenificó en una rueda de prensa convocada a las puertas del parque de bomberos de Águilas, a la que asistió la plantilla al completo. Entre los portavoces estuvo Sergio Rubén Nicolás, delegado de personal del Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia, quien sostuvo que lo ocurrido "estaba suficientemente anunciado" y recordó que llevan años trasladando sus demandas. "Se firmó un acuerdo de incorporación de 120 bomberos de crecimiento neto que haría que aquí hubiera cinco bomberos de guardia por turno; se nos prometió hace muchos años un vehículo de rescate en altura y una serie de inversiones en material", afirmó. "Los bomberos estamos aquí para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de Águilas, pero sin personal, sin medios y sin material no podemos hacerlo", añadió.

Nicolás detalló la cronología de la intervención del miércoles para subrayar que la respuesta fue rápida, pero condicionada por la falta de equipamiento específico: "Desde la gestión de la llamada, en 1 minuto y 40 segundos se salió del parque. En 2 minutos y 10 estaba debajo del balcón. Al no tener vehículo de altura, hubo que dar la vuelta a la manzana y, en unos 2 minutos y medio, se hizo el despliegue de mangueras para atender a las víctimas en el balcón, pero ya estaban fuera".

El delegado de personal también criticó el relato difundido sobre el rescate y pidió una rectificación. A su juicio, no es aceptable "dar por bueno un rescate en una plataforma totalmente eventual, sin las medidas de seguridad, sin los protocolos de seguridad" de los profesionales. El propio rescate, grabado por uno de los bomberos, ha superado —según indicó— las 80.000 visualizaciones.

L.O.

"Esto debe resolverse pronto", insistió Nicolás, que reclamó una Región de Murcia "turística, pero sobre todo segura" para todos los municipios. "Hoy es Águilas, pero también está Mazarrón, también está La Manga, también está San Pedro del Pinatar", enumeró.

En la comparecencia también participó el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, quien aseguró que el Ayuntamiento ya venía solicitando al Gobierno regional un refuerzo de recursos humanos y materiales ante la "infradotación" del parque. Casado recordó que no se trata de un episodio aislado y citó otro incendio ocurrido en diciembre, cuando "un policía local tenía que sujetar una manguera". "Estamos viviendo situaciones lamentables, bochornosas. No puede ser que una plataforma elevadora tenga que rescatar a dos personas de una vivienda porque no hay un vehículo en altura", afirmó.

El regidor defendió que el camión elevador es "un vehículo básico" y criticó que desde el Ejecutivo regional se sostuviera que no era necesario. Además, advirtió de que, de no haber estado esa plataforma en la obra, el vehículo de altura habría tenido que desplazarse desde Lorca, "con un retraso de aproximadamente cincuenta minutos". "¿Qué hubiera pasado si en cincuenta minutos esas dos personas no hubieran podido salir del edificio?", se preguntó, antes de concluir que la reivindicación afecta "a la seguridad y la salud" de los vecinos de Águilas y del conjunto de la Región.

Por último, los bomberos del parque anunciaron una concentración este viernes, a las 16.30 horas, en el lugar del incendio, antes del desfile de Carnaval. Desde allí recorrerán el itinerario previsto y han invitado a los aguileños a sumarse a la movilización.