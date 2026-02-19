El Ayuntamiento de Caravaca suma nuevas actuaciones en el Parque Mayrena con cantina, aseos accesibles y juegos infantiles

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa avanzando en la consolidación del Parque Mayrena con la ejecución de nuevas infraestructuras y servicios que refuerzan su carácter como gran espacio verde, localizado en la antesala del paraje natural de Fuentes del Marqués. Entre las actuaciones realizadas recientemente destacan la instalación de una cantina accesible, aseos adaptados, señalización táctil y visual y una zona de juegos infantiles en madera integrada en el entorno natural.

El alcalde José Francisco García, y la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, han visitado las últimas actuaciones

El alcalde, José Francisco García, acompañado por la directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, Eva Reverte, y la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, ha visitado este espacio de más de 50.000 metros cuadrados, donde ha avanzado las nuevas actuaciones previstas para los próximos meses.

José Francisco García ha señalado que “este parque que el Ayuntamiento comenzó a proyectar con la gestión previa de los terrenos y que tuvo una primera fase a través del Plan de Sostenibilidad Turística, sigue sumando actuaciones para convertirlo en un espacio atractivo, accesible y dinámico tanto para los caravaqueños como para quienes nos visitan”.

El alcalde ha subrayado, asimismo, que “el parque va a seguir creciendo en servicios, en calidad y en propuestas que fomenten la convivencia, el ocio saludable y el contacto con la naturaleza. Estamos configurando un espacio pensado para las familias, para la práctica deportiva, para la celebración de actividades culturales y para poner en valor nuestra identidad local”.

Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’

Nueva señalización en la zona / Enrique Soler

Durante el pasado año, el Ayuntamiento, con los fondos europeos Next Generation del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’, ejecutó la fase inicial del Parque Mayrena con una inversión de 230.000 euros, transformando antiguos terrenos agrícolas situados junto al Camino del Huerto en un nuevo espacio renaturalizado de uso público. Ahora, se han incorporado nuevos equipamientos, entre ellos una zona de juegos infantiles en madera, financiada a través del Plan de Obras y Servicios con un presupuesto de 24.000 euros, diseñada para integrarse paisajísticamente en el entorno y fomentar el juego en contacto con la naturaleza.

En materia de accesibilidad turística, la Comunidad Autónoma ha destinado una subvención de 30.000 euros, en el marco de la convocatoria para la modernización, mejora y puesta en valor de infraestructuras de recursos turísticos impulsando un turismo accesible. Esta inversión ha permitido dotar al parque de un módulo completo de servicios accesibles con aseos adaptados, sistemas visuales y sonoros de ocupación, dispositivos de emergencia, señalización en relieve y braille, plano háptico del paraje y una cantina con mostrador adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

La directora general, Eva Reverte, ha destacado que “la accesibilidad no es un complemento, es una obligación y una oportunidad. Cuando adaptamos nuestros recursos turísticos, no solo garantizamos derechos, sino que mejoramos la experiencia de todos los visitantes”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Gobierno regional seguimos trabajando para que la Región de Murcia sea un destino competitivo, sostenible e inclusivo, donde cualquier persona pueda disfrutar de nuestros espacios naturales sin barreras”.

El alcalde ha agradecido la colaboración de la Comunidad Autónoma y ha remarcado que “esta nueva zona de servicios y aparcamiento contribuye también a proteger el paraje de las Fuentes del Marqués, ordenando los accesos y ofreciendo equipamientos adecuados en un área periférica donde antes no existían este tipo de servicios”.

Próximas actuaciones en el Parque Mayrena

Actuaciones en el parque Mayrena de Caravaca / Enrique Soler

El Consistorio tiene ya en fase de licitación nuevas actuaciones. Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Tierras de la Vera Cruz’ de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste, se contempla la implantación de pérgolas de sombraje, con un presupuesto base de licitación de 81.666 euros, concebidas como refugios climáticos que permitirán un mayor confort en los meses de altas temperaturas.

También se contempla la creación de un área tematizada dedicada a la leyenda caravaqueña del Gigante Tomir, con un presupuesto base de licitación de 112.500 euros.

Asimismo, se proyecta la creación de un área tematizada dedicada a la leyenda caravaqueña del Gigante Tomir, con un presupuesto base de licitación de 112.500 euros. El proyecto contempla la instalación de una gran estructura metálica transitable de aproximadamente 17 metros de longitud, así como una zona de juegos complementaria denominada “La Malla del Coloso”, compuesta por redes de juego integrados en el relato legendario. Con esta actuación, el Parque Mayrena reforzará su singularidad como espacio de encuentro, juego e identidad cultural, combinando elementos lúdicos y narrativos que conectan patrimonio, educación y recreación. También se contempla la instalación de una pista polideportiva para la práctica de fútbol, vóley y balonmano playa.