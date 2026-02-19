Servicios Sociales
La atención a la dependencia se consolida en Lorca con más de 2.000 expedientes en 2025
Además, medio millar de usuarios se han beneficiado del servicio de ayuda a domicilio mediante el sistema para la autonomía y atención a la dependencia
La atención a la dependencia sigue consolidándose en Lorca. Así lo demuestran las más de 2.000 atenciones realizadas durante el pasado año por el equipo encargado de este capítulo adscrito a la concejalía de Servicios Sociales que dirige la edil María Castillo, quien este jueves realizaba un balance "muy positivo" de las distintas acciones puestas en marcha por esta rama de la atención municipal durante 2025.
En este sentido, Castillo Castro explicaba que las actuaciones relacionadas con el Servicio de Atención a la Dependencia se prestan tanto en las oficinas del casco urbano como en distintas pedanías. "No son 2097 atenciones frías, detrás de cada ciudadano atendido hay una historia, una persona que es ayudada y atendida con todo el cariño y la vocación de nuestras profesionales", reseñaba la edil.
Otros asuntos
Por otro lado, la concejala explicaba que durante el pasado año también se emitieron un total de 1.000 informes sociales o notas informativas –estos informes sociales conllevan de forma implícita una visita a domicilio con una atención directa– y se dio de alta a 500 usuarios en el servicio de ayuda a domicilio mediante el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Además, desde el municipio de Lorca se presta también el recurso de servicio de ayuda a domicilio municipal con coste cero para el ciudadano, mientras no se resuelve el expediente de dependencia. En total, se han prestado 14.101 horas anuales con un coste del servicio de 238.388 €.
