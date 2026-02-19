Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secuestrada en MurciaOposiciones de MaestroSierra EspuñaCrimen en LorcaCasting figurantes
instagramlinkedin

Servicios Sociales

La atención a la dependencia se consolida en Lorca con más de 2.000 expedientes en 2025

Además, medio millar de usuarios se han beneficiado del servicio de ayuda a domicilio mediante el sistema para la autonomía y atención a la dependencia 

La edil de Servicios Sociales (centro) junto a parte del personal de la concejalía.

La edil de Servicios Sociales (centro) junto a parte del personal de la concejalía. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La atención a la dependencia sigue consolidándose en Lorca. Así lo demuestran las más de 2.000 atenciones realizadas durante el pasado año por el equipo encargado de este capítulo adscrito a la concejalía de Servicios Sociales que dirige la edil María Castillo, quien este jueves realizaba un balance "muy positivo" de las distintas acciones puestas en marcha por esta rama de la atención municipal durante 2025.

María Castillo durante su comparecencia este jueves.

María Castillo durante su comparecencia este jueves. / L.O.

En este sentido, Castillo Castro explicaba que las actuaciones relacionadas con el Servicio de Atención a la Dependencia se prestan tanto en las oficinas del casco urbano como en distintas pedanías. "No son 2097 atenciones frías, detrás de cada ciudadano atendido hay una historia, una persona que es ayudada y atendida con todo el cariño y la vocación de nuestras profesionales", reseñaba la edil.

Noticias relacionadas y más

Otros asuntos

Por otro lado, la concejala explicaba que durante el pasado año también se emitieron un total de 1.000 informes sociales o notas informativas –estos informes sociales conllevan de forma implícita una visita a domicilio con una atención directa– y se dio de alta a 500 usuarios en el servicio de ayuda a domicilio mediante el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Además, desde el municipio de Lorca se presta también el recurso de servicio de ayuda a domicilio municipal con coste cero para el ciudadano, mientras no se resuelve el expediente de dependencia. En total, se han prestado 14.101 horas anuales con un coste del servicio de 238.388 €.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
  5. Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
  6. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  7. Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
  8. Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales

La Pedida de Calles marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa de San Pedro

Molina de Segura programa 170 actividades culturales gratuitas en barrios y pedanías hasta abril

Molina de Segura programa 170 actividades culturales gratuitas en barrios y pedanías hasta abril

La última línea de ayudas para el Casco Histórico de Lorca eleva la inversión regional hasta los 4,2 millones

La última línea de ayudas para el Casco Histórico de Lorca eleva la inversión regional hasta los 4,2 millones

Vox propone que se regule el uso de prendas como el burka o el niqab en edificios municipales de Lorca

Vox propone que se regule el uso de prendas como el burka o el niqab en edificios municipales de Lorca

Hallan el cuerpo sin vida del anciano desaparecido en Blanca en enero

Hallan el cuerpo sin vida del anciano desaparecido en Blanca en enero

Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista

Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista

La atención a la dependencia se consolida en Lorca con más de 2.000 expedientes en 2025

La atención a la dependencia se consolida en Lorca con más de 2.000 expedientes en 2025

Los bomberos de Águilas se plantan tras el rescate con una carretilla elevadora de obra

Los bomberos de Águilas se plantan tras el rescate con una carretilla elevadora de obra
Tracking Pixel Contents