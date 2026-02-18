La Sinfónica de Lorca sacará su lado más rockero los próximos 12 y 15 de marzo

A mediados del próximo mes de marzo la Orquesta Sinfónica de Lorca volverá a traer al Auditorio Margarita Lozano una cita cultural de primer nivel. Así, tras el multitudinario concierto de Año Nuevo, la formación dirigida por Ginés Martínez sacará a relucir su lado más rockero junto a las voces de Lady Ma Belle y Eva María Marín.

Presentación de 'Sinfónicarock' este miércoles en el Ayuntamiento de Lorca. / L.O.

Concretamente, 'Sinfónicarock' –un espectáculo musical pensado para todos los públicos que une la potencia del rock con la emoción del sonido sinfónico– podrá disfrutarse en dos pases, uno ‘escolar’, para los alumnos de los centros educativos del municipio, el jueves 12 de marzo; y otro de carácter general, para toda la familia, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Ambos serán a las 12:00 horas, y ofrecerán un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de la historia del rock y el pop, reinterpretados en clave sinfónica.

Al respecto de las entradas, cabe destacar que las ‘familiares’ tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Guerra y a través de la plataforma www.bacantix.com; mientras que las localidades para escolares tienen un coste de 5 euros.

Para toda la familia

"El programa incluye grandes clásicos internacionales y nacionales. ‘Sinfónicarock’ se plantea como un concierto en familia, accesible y atractivo tanto para los amantes de la música sinfónica como para el público ‘rockero’, demostrando la versatilidad de la orquesta y su compromiso con la divulgación musical y la conexión con nuevos públicos", explicaba el edil de Cultura, Santiago Parra, durante la presentación del evento.