Operación antidroga
La Policía Local de Calasparra asesta el mayor golpe al hachís en el Noroeste
Agentes de la Policía Local de Calasparra proceden a la detención de tres personas e incautan el mayor alijo de hachís intervenido hasta la fecha en la zona del Noroeste de la Región de Murcia
Agentes de la Policía Local de Calasparra proceden a la detención de tres personas e incautan el mayor alijo de hachís intervenido hasta la fecha en la zona del Noroeste de la Región de Murcia. La actuación policial se saldó con la aprehensión de un total de 5,5 kilogramos de hachís, distribuidos en tabletas preparadas presuntamente para su distribución, así como la incautación de armas blancas encontradas durante la intervención.
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer, martes 17 de febrero
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer, martes 17 de febrero, tras levantar las sospechas de una patrulla que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, lo que motivó la identificación y posterior registro de los implicados.
Rápida intervención
Con esta rápida intervención los agentes evitaron que la sustancia estupefaciente pudiera ser distribuida en distintos puntos de la comarca. Además de la sustancia se intervinieron varios teléfonos móviles, armas blancas, dos vehículos y efectos relacionados con la investigación
Tanto los detenidos como la sustancia intervenida han sido puestos a disposición judicial.
