El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Los Alcázares sumará 16 efectivos

Los Alcázares contará con un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el antiguo Centro Integral de Desarrollo Turístico y Local, un edificio municipal que será reformado para adaptarlo a las necesidades del cuerpo. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, anunció este martes que la instalación se convertirá “en unos meses” en Puesto Principal, lo que permitirá ampliar la plantilla hasta 54 agentes.

“Tengo el placer de anunciarles que estas instalaciones contemplarán en unos meses la transformación de este cuartel de Los Alcázares en Puesto Principal. A finales del pasado mes de enero, la directora general de la Guardia Civil dio luz verde a esta reconversión y puso en marcha el proceso para poder aumentar el número de vacantes en este municipio y dotar a Los Alcázares de nuevos puestos de guardias civiles”, ha dicho el delegado del Gobierno durante su intervención.

El edificio elegido será objeto de una reforma municipal que asumirá el Ayuntamiento, y el alcalde, Mario Pérez Cervera, situó la inversión en más de 200.000 euros. Lucas subrayó que se trata de una demanda local de largo recorrido: “El Gobierno de España responde así a una reivindicación historíca de esta localidad”, ha valorado.

La previsión es que las obras del nuevo cuartel finalicen a finales de este año. El proyecto incluye sala de espera, oficina de toma de declaraciones, oficina de atención al ciudadano y dependencias específicas como el equipo Viogen, además de áreas de prevención e investigación. También se ampliará la parte posterior del inmueble para habilitar vestuarios para el personal.

“Lo que presentamos hoy aquí no es una infraestructura cualquiera. Es una inversión en seguridad, en convivencia, en futuro. Y eso, queridos vecinos, queridas vecinas, ¿cómo se cuantifica?, ¿qué precio le ponemos? Es imposible, porque, sencillamente, no lo tiene”, ha trasladado Lucas a los asistentes al acto.

Lucas también recordó cifras de incremento de plantilla en los últimos años: desde 2018, dijo, la Guardia Civil ha sumado 340 agentes. El acto contó con la presencia del coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, además del alcalde.

“La historia de la Guardia Civil en Los Alcázares es la historia del propio municipio. O, dicho de otra manera, la Guardia Civil es historia de este municipio”, ha concluido el delegado del Gobierno.