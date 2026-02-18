La nueva iluminación del Castillo de Lorca llevará la luz por primera vez a 300 metros de muralla

La Fortaleza del Sol, el monumento más emblemático de Lorca, estrenará sistema de iluminación con la llegada de la Semana Santa. Así lo anunciaba el alcalde, Fulgencio Gil, que este miércoles visitaba las obras durante una jornada que, además, marcaba el inicio de la Cuaresma y la cuenta atrás para los Desfiles Bíblico-Pasionales.

Al respecto del proyecto, que –como adelantó esta Redacción– incorporará sistemas para dificultar los robos, el regidor ponía de manifiesto que servirá para "poner en valor uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad, mejorar su imagen nocturna y avanzar hacia una mayor eficiencia energética", además de abrir "nuevas oportunidades para atraer visitantes y dinamizar la economía local".

Gil Jódar durante su comparecencia de este miércoles en el Castillo de Lorca. / L.O.

Así las cosas, en los menos de cuarenta días que quedan para la Semana de Pasión, la empresa adjudicataria (que se hacía con el contrato por un total de 302.523,62 euros) deberá culminar un proyecto que se encuentra al 20% de ejecución. De hecho, la semana pasada comenzaron los trabajos de instalación del nuevo sistema de iluminación, que cuenta con luminarias "diseñadas y programadas individualmente para integrarse en un espectáculo lumínico nocturno de última generación".

Por lo que respecta a la logística necesaria, el primer edil ponía de manifiesto el "reto técnico y logístico considerable" que está suponiendo. "La recepción del material ha sido especialmente compleja, ya que cada foco ha sido preprogramado individualmente y tiene asignado un punto concreto de instalación [...] que también es altamente especializada, requiriendo que los operarios trabajen colgados mediante arneses de seguridad para fijar las luminarias en distintos puntos de la muralla", aportaba.

300 metros adicionales

Además de la reducción del consumo, el proyecto permitirá dar luz a más de 300 metros de muralla que nunca antes habían contado con iluminación ornamental. "Por primera vez, este tramo del castillo podrá contemplarse iluminado desde la Avenida de Europa, convirtiéndose en un nuevo hito visual que enriquecerá la experiencia tanto de residentes como de visitantes", señalaba Fulgencio Gil.

Iluminación nocturna actual del Castillo de Lorca. / Daniel Navarro

Por lo que respecta al diseño de este nuevo sistema, cabe destacar que ha sido coordinado por el ingeniero lorquino Miguel Ángel Sola, aplicando criterios de eficiencia energética, integración arquitectónica y respeto por la configuración histórica del monumento, garantizando así una iluminación armónica y de alta calidad en el conjunto monumental.

Fondos europeos

Tras la comparecencia del alcalde, en la que se aludía a la procedencia de los fondos como "fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística gestionado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia", el Grupo Municipal Socialista lo acusaba de "faltar a la verdad en su comunicación institucional". A este respecto Nines Mazuecos, edil de la formación que ostentara las competencias de Cultura durante la pasada legislatura, recordaba que la renovación del alumbrado ornamental del Castillo "ya estaba contemplada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Lorca, Conectando con el Patrimonio', aprobado en 2021", y que la financiación "procede del Ministerio de Industria y Turismo".