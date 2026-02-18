Comienzan las obras de la rotonda de acceso a la pedanía de Archivel con una inversión de 350.000 euros

Con una inversión de 350.000 euros, han comenzado las obras de construcción de una rotonda en el punto kilométrico 3,4 de la carretera RM-702, principal vía de acceso a pedanía de la Archivel y al IES Oróspeda. Se trata de una infraestructura financiada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que responde a una histórica demanda vecinal y que permitirá reforzar la seguridad vial en un tramo recto donde, pese a la señalización existente, los vehículos mantienen velocidades elevadas. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, han supervisado el inicio de unas obras que mejorarán la seguridad en una vía que soporta una intensidad media diaria de 2.700 vehículos, de los que aproximadamente el seis por ciento son pesados.

Visita al inicio de las obras en la pedanía caravaqueña de Archivel / Enrique Soler

La nueva glorieta contribuirá a reducir la velocidad de circulación, ordenar los accesos a la pedanía y mejorar el tráfico en las inmediaciones del centro educativo. El proyecto contempla además la habilitación de una zona de parada de autobuses, la instalación de alumbrado en todo el tramo afectado y el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, medidas que incrementarán la seguridad tanto para los estudiantes como para el conjunto de usuarios de la vía.

El consejero de Fomento ha subrayado que “esta intervención responde a petición del Ayuntamiento, y demuestra el compromiso del Gobierno regional con la mejora continua de la red viaria en el Noroeste”. Durante la visita, ha destacado, además, que “la construcción de esta glorieta se enmarca en una estrategia más amplia de inversión en el municipio de Caravaca de la Cruz para mejorar la seguridad, la conservación y la funcionalidad de sus carreteras”.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que se trata de una actuación “muy demandada por los vecinos, que viene a proteger un entorno especialmente sensible por la cercanía del centro educativo”. José Francisco García ha recordado que “el Ayuntamiento adquirió el compromiso de impulsar esta mejora para garantizar un acceso más seguro al instituto, no solo para los jóvenes de Archivel, sino también para los de otras pedanías del término municipal y de municipios cercanos que cursan sus estudios en este centro.

Asimismo, el alcalde ha remarcado que “para el equipo de Gobierno municipal el foco nunca se aparta de las pedanías. Seguimos trabajando para conseguir financiación y ejecutar proyectos que mejoren los servicios públicos y la calidad de vida en nuestros núcleos de población rural”. En este sentido, ha destacado que, en materia de seguridad vial, a esta actuación en Archivel se suma la reciente reforma de calles en diez pedanías del municipio dentro del Plan de Obras y Servicios.

Esta actuación se suma a otras mejoras recientes impulsadas por la Comunidad Autónoma en la RM-702, donde a finales del pasado año se ejecutaron trabajos de reposición del aglomerado, limpieza de cunetas y repintado de la señalización horizontal entre las pedanías de Barranda y Archivel, con una inversión de 71.000 euros. Además, en los últimos meses se han destinado 436.000 euros a actuaciones de conservación en varias carreteras autonómicas que discurren por el municipio, como la RM-C18, en Los Royos, y la RM-715, que conecta Caravaca de la Cruz con Socovos, así como a campañas de siega, desbroce y limpieza de cunetas en distintas pedanías del término municipal.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha renovado recientemente calles en pedanías como Barranda, Archivel, La Almudema, Los Prados, La Encarnación, Singla, Navares, Benablón, Los Royos y Caneja, reafirmando su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras y la seguridad vial en todo el municipio.