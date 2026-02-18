Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

Cehegín vivió un intenso martes de carnaval con protagonismo infantil y un gran baile nocturno en el casino

La Carpa Festera instalada en la Gran Vía acogió la esperada Fiesta Infantil de Carnaval

Fiesta de Carnaval en el casino de Cehegín

Fiesta de Carnaval en el casino de Cehegín / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

Cehegín celebró ayer un inolvidable Martes de Carnaval con una programación que combinó la ilusión de los más pequeños por la tarde y el ambiente festivo y elegante del tradicional baile por la noche, consolidando una vez más esta cita como uno de los momentos más esperados de estas celebraciones que gozan de una gran tradición en esta localidad del Noroeste.

Baile en el casino

Baile en el casino / La Opinión

Durante la tarde, la Carpa Festera instalada en la Gran Vía acogió la esperada Fiesta Infantil de Carnaval, que reunió a decenas de niños y niñas en un ambiente lleno de color, música y creatividad. Los más pequeños disfrutaron de un espectáculo infantil con animación, bailes y actividades que hicieron las delicias de familias y participantes.

Uno de los momentos más destacados fue el Concurso de Mascarón Infantil, cuyos premios recayeron en: Mascarón de Oro: La Hoguera San Sebastián; Mascarón de Plata: Cehegín Río y Mascarón de Bronce: Stranger Things

Baile en el Casino

Ya por la noche, el protagonismo se trasladó al histórico Casino de Cehegín, que acogió el tradicional Gran Baile de Carnaval. El emblemático espacio recuperó el esplendor de épocas pasadas en una velada que combinó elegancia, música y espíritu festivo.

La alcaldesa fue la encargada de recibir a la Máscara del Año, dando así inicio oficial a una noche que se prolongó entre bailes, encuentros y un excelente ambiente. El Casino se llenó de asistentes que disfrutaron de la música y la convivencia, poniendo el broche final a una jornada intensa y participativa.

Fiesta infantil

Fiesta infantil / La Opinión

