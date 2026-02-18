Cehegín acogerá ‘El Prado en las calles’ tras la firma del convenio entre la Comunidad e Iberdrola

La alcaldesa de Cehegín ha asistido en Murcia al acto de firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y la compañía Iberdrola para el desarrollo del proyecto cultural ‘El Prado en las calles’, una iniciativa que llegará a cuatro municipios de la Región, entre ellos Cehegín.

La firma ha sido rubricada por la consejera Carmen Conesa junto al presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, en un acto celebrado en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

Gracias a este acuerdo, Cehegín se convertirá en una de las sedes de esta gran exposición itinerante, junto a Murcia, Lorca y San Javier.

Del 6 de marzo al 5 de abril, las calles de Cehegín se transformarán en una auténtica galería de arte al aire libre con la instalación de 50 reproducciones a escala real de algunas de las obras más emblemáticas del Museo del Prado. Se podrá disfrutar de un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico, como la española con Goya, El Greco o Sorolla; la flamenca con Rubens y Rembrandt; la holandesa con Durero y el Bosco; así como la italiana con Caravaggio, entre otros artistas.

La alcaldesa ha destacado la importancia de que Cehegín forme parte de este proyecto cultural de primer nivel, que refuerza la apuesta del municipio por la cultura como motor de dinamización social y turística.

En los próximos días se dará a conocer la ubicación exacta de la exposición en la localidad.

Firma del acuerdo

En el acto de firma del acuerdo de colaboración y presentación del proyecto, celebrado en el Museo de Bellas Artes de Murcia, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, afirmó que “poner la cultura al alcance de todos es una iniciativa muy loable, y más cuando lo que se ofrece es una aproximación efectiva y didáctica a grandes maestros de todos los tiempos y de todas las escuelas”.

“Se trata pintores reconocibles por el gran público y obras de prestigio universal que han de servir como impulso y motivación para que quienes admiren esa colección de 50 precisas reproducciones de grandes pinturas de El Prado sientan la necesidad de conocer de primera mano los originales y todas las maravillas que acogen, no solo esta célebre pinacoteca, sino los muchos y excelentes museos que acogen la Región de Murcia y toda España”, subrayó la consejera.

Carmen Conesa estuvo acompañada por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y representantes de los municipios que van a acoger la exposición, como la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; y los concejales de Cultura de Murcia y Lorca.

Esta nueva edición arrancará en Cehegín y seguirá por Murcia, del 10 de abril al 10 de mayo; y Lorca, del 15 de mayo al 14 de junio; para concluir en San Javier, del 19 de junio al 19 de julio.

En estos municipios se podrá disfrutar de un viaje artístico a través de las escuelas más famosas del arte clásico, como la española, con Goya, El Greco o Sorolla; la flamenca, con Rubens, Rembrandt o El Bosco; la alemana, con Durero; o la italiana, con Caravaggio, entre otros artistas, hasta completar 50 reproducciones de gran calidad que replican fielmente las obras originales, buscando que el visitante viva algo similar a lo que se experimenta ante estas pinturas de fama universal en el Museo del Prado.

Desde que inició en 2019 su andadura en España, ‘El Prado en las Calles’ ha pasado por Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía o la Comunidad Valenciana, completando en total 58 municipios.