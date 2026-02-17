La ubicación de los contenedores de Lorca también se cuela en el Pleno

La ubicación de los contenedores en Lorca será debatida en el próximo Pleno del Ayuntamiento. Y lo será de la mano del Partido Socialista que, según informaba José Luis Ruiz, edil de la formación, ha registrado una moción "destinada a revolucionar la gestión estética y sanitaria de los residuos en el centro urbano". Concretamente, la iniciativa tendrá como objetivo principal poner en marcha la creación de 'zonas especiales de contenedores' "mediante el uso estratégico de solares vacíos y sistemas de ocultación, y siempre con el consenso vecinal".

En este sentido, Ruiz Guillén recordaba que la ubicación de los contenedores puede afectar "a la salud pública, a la economía local y a la imagen de la ciudad, especialmente en el Casco Histórico", por lo que su reparto se trata de una "decisión estratégica". Además del lugar, el socialista indicaba que los citados núcleos deben dotarse de sistemas de ocultación e iluminación reforzada, garantizando a su vez la accesibilidad y la firmeza del terreno a través de la aplicación de asfalto.

Contenedores en la calle Juan II de Lorca. / PSOE Lorca

Como ejemplo de lugares que podrían beneficiarse de medidas de este tipo, el edil señalaba la 'Casa del Reloj' –situada en la confluencia de las calles Padre García, Fernando el Santo y Zorrilla–, un edificio histórico bajo el que hay, desde hace años, varios contenedores instalados. "Instamos al equipo de gobierno a que Aguas de Lorca ceda un espacio en su nuevo solar [a escasos metros] para habilitar una zona de residuos que permita, por fin, retirar esos contenedores".

En cuanto al contenido de la moción en sí, Ruiz Guillén explicaba que se pedirá la realización de un estudio por parte de los distintos servicios municipales implicados para identificar solares idóneos en los que ubicar los contenedores, así como la firma de convenios con los propietarios de los mismos acompañados de un proceso de comunicación social.

"Tarde y mal"

Como respuesta a las declaraciones emitidas por el Partido Socialista, desde el equipo de Gobierno acusaban a José Luis Ruiz de "llegar tarde y mal" en relación con este asunto, puesto que "ya está en marcha", a la vez que explicaban: "ya existe un procedimiento técnico consolidado en el que están implicadas varias áreas de gestión: Ayuntamiento y vecinos se reúnen; Planeamiento detecta solares; Urbanismo analiza su viabilidad urbanística; Limusa estudia la viabilidad técnica (como pueden ser: accesos, operatividad, seguridad, rutas) y, si es viable, se inicia un acuerdo con la propiedad".

Operarios de Limusa en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Así las cosas, desde el Consistorio descartaban la propuesta socialista debido a que "la participación vecinal ya está integrada en el proceso" y a que la posible adquisición de solares planteada "implica costes y plazos innecesarios". "La cuestión es que ellos tuvieron cuatro años para gestionar este tema, pero es ahora cuando parecen estar preocupados por la imagen del casco histórico, su valor patrimonial, sus vecinos y visitantes. Que no lo hicieran ellos no quiere decir que no se esté haciendo…", sentenciaban fuentes municipales. Unas fuentes que terminaban afirmando: "no se puede proponer ahora como novedad lo que es ya una práctica ordinaria de este Ayuntamiento. Como venimos diciendo, ya es una tónica general que el PSOE de Lorca traslade la sensación de que no se está gobernando bien, pero a la vista está que la realidad muestra todo lo contrario".