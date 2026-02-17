‘Rutas de Bienestar’ buscar acercar servicios de salud mental y emocional a las pedanías de Caravaca

Caravaca de la Cruz es uno de los municipios pioneros dentro del territorio nacional en la puesta en marcha del programa ‘Rutas de Bienestar’, con el que se seguirán incrementando los servicios de salud física y emocional dirigidos a la población de las pedanías del municipio. Se trata de un proyecto que nace de la convicción de que la salud mental y el bienestar emocional deben estar al alcance de todas las personas, vivan donde vivan.

La iniciativa ha sido presentada en un encuentro dirigido a profesionales del ámbito sociosanitario y pedáneos, organizado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL), entidad encargada de desarrollar el proyecto en la Región de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento caravaqueño.

'Rutas de Bienestar’ acercará recursos especializados al entorno rural mediante un equipo multidisciplinar itinerante que evitará desplazamientos y reforzará las redes de apoyo comunitario. El programa contempla actuaciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y comunitarios ya existentes en el territorio.

La concejal Mónica Sánchez ha explicado que este programa “comparte la filosofía del proyecto ‘Cercanos’, que con tanto éxito se está desarrollando por primera vez en las pedanías de Caravaca”, destacando que “el objetivo es seguir acercando servicios a nuestra población rural, especialmente a las personas mayores, reforzando su bienestar emocional y promoviendo hábitos de vida saludables”.

Sánchez ha añadido que “esta iniciativa nos permite ampliar la atención en materia de salud emocional y física desde una perspectiva preventiva y comunitaria, fortaleciendo los vínculos vecinales y combatiendo situaciones como la soledad no deseada”.

El proyecto está financiado por el Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 y por Fundación Mapfre a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025. La iniciativa se desarrollará en tres comunidades autónomas —Castilla y León, Aragón y Murcia, en colaboración con entidades sociales de cada territorio, entre ellas ISOL en la Región de Murcia.

Actualmente, se encuentra en fase de preparación y tendrá una duración de dos años. En estos primeros meses se trabaja en la identificación de zonas prioritarias, el mapeo de recursos comunitarios, el diseño de las rutas móviles, la elaboración de protocolos de actuación y la selección y formación de los equipos técnicos.

Inicio el próximo verano

El inicio de las actividades está previsto para el próximo verano. A partir de entonces, los equipos itinerantes ofrecerán atención psicológica grupal, talleres de gestión emocional y habilidades sociales, técnicas cognitivo-conductuales, mindfulness y regulación emocional, así como escritura terapéutica, arte terapia y dramaterapia. El programa incluirá también grupos de ejercicio terapéutico adaptado, acciones para mejorar la movilidad y prevenir el dolor crónico, además de encuentros vecinales, caminatas saludables, espacios de convivencia intergeneracional y grupos de apoyo informal.

Cinco líneas de trabajo

Durante los próximos meses, el equipo trabajará en cinco líneas fundamentales: identificar las zonas rurales prioritarias y los municipios donde la intervención tendrá mayor impacto; mapear los recursos locales a través de un inventario detallado de los recursos comunitarios disponibles; diseñar las rutas móviles y definir la frecuencia de las visitas y el tipo de actividades que se desarrollarán en cada localidad; elaborar protocolos de actuación; y seleccionar equipos técnicos.

Este proyecto llegará a 11 municipios de la Región

A partir de septiembre, ‘Rutas de bienestar’ desplegará equipos itinerantes multidisciplinares que ofrecerán: atención psicológica grupal; Talleres de gestión emocional, autocuidado y habilidades sociales y sesiones de fisioterapia y actividad física; Acciones de sensibilización comunitaria y apoyo mutuo y fortalecimiento de redes locales. Este proyecto llegará a 11 municipios de la Región.

Todo ello con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios, acercar los cuidados a la vida cotidiana de las personas y reforzar los vínculos comunitarios que sostienen el bienestar emocional.