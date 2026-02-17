Tradiciones
La música tradicional de Lorca tomará Torrealvilla este domingo
Durante toda la jornada la diputación albergará la decimoctava edición del Encuentro de Cuadrillas
La lorquina pedanía de Torrealvilla volverá a convertirse en el epicentro del folclore local este domingo. Y es que, la diputación será escenario del XVIII Encuentro de Cuadrillas de Torrealvilla, una de las citas ineludibles en el calendario del municipio para los amantes del folclore y las tradiciones. Organizado por la Asociación de Vecinos y Vecinas La Purísima Concepción de Torrealvilla, reunirá a distintas formaciones tradicionales –como las cuadrillas de El Niño de Nápoles, La Hoya y La Torrecilla– en una jornada dedicada a la música popular y a la convivencia vecinal.
Según detallaba la edil responsable de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, la programación comenzará a las 11:00 horas con la actuación de las cuadrillas, continuará a las 13:15 horas con la celebración de la misa y, posteriormente, a las 14:30 horas, tendrá lugar la tradicional comida popular. El menú consistirá en plato de arroz, pan y fruta, con un donativo de 7 euros. Tras la comida de convivencia, las cuadrillas volverán a subirse al escenario para continuar con sus actuaciones sobre las 16:00 horas, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de una tarde de música tradicional, bailes y animeros. Además, durante toda la jornada habrá servicio de barra a precios populares y se celebrará una gran rifa.
Patrimonio cultural
"Este encuentro es un claro ejemplo del compromiso de nuestras pedanías con la conservación de las tradiciones más arraigadas. Las cuadrillas forman parte esencial de nuestro patrimonio cultural y suponen un punto de encuentro intergeneracional que mantiene viva nuestra identidad", aportaba la concejala, que aprovechaba la presentación para "animar a todos los lorquinos y visitantes a asistir a esta jornada festiva en Torrealvilla y disfrutar de un día de tradición, convivencia y música popular".
