La Semana Santa de Alcantarilla ya tiene cartel

La Asamblea Regional de Murcia ha acogido este lunes el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de Alcantarilla. El acto, celebrado en el Patio de las Comarcas, ha estado presidido por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, quien ha estado acompañada de la alcaldesa de Alcantarilla, Francisca Terol, y del autor del cartel, José Francisco Sánchez Rosique.

Durante su intervención, la presidenta de la Asamblea ha destacado los más de cuatro siglos de historia de esta celebración, "en los que arte, religiosidad y tradición popular se han unido para crear un patrimonio cultural extraordinario", según ha informado el parlamento autónomico.

Martínez ha subrayado la dimensión social y religiosa de la Semana Santa de Alcantarilla, cuya Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias está integrada por doce hermandades y constituye uno de los movimientos asociativos más relevantes de la ciudad, con cerca de siete mil vecinos involucrados en su organización y desarrollo. "Durante todo el año, las hermandades desarrollan una intensa labor social y solidaria, ayudando a quienes más lo necesitan. Esa dimensión humana engrandece aún más de la Semana Santa y demuestra que la fe también se vive a través del compromiso con los demás", ha destacado.

La presidenta ha señalado que, con esta presentación, la Asamblea "abre sus puertas para abrazar una de las manifestaciones culturales, religiosas y sociales más profundas de nuestra tierra. Desde la Asamblea Regional queremos seguir apoyando y difundiendo nuestras tradiciones, porque forman parte de nuestra identidad como Región".