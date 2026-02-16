Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspensos en la ESOCanales de nadoTiempo en MurciaEntrenador FC CartagenaReal Murcia
instagramlinkedin

Fiestas

La Semana Santa de Alcantarilla ya tiene cartel

La obra de José Francisco Sánchez Rosique se ha presentado en la Asamblea Regional

La Semana Santa de Alcantarilla presenta su cartel en la Asamblea Regional

La Semana Santa de Alcantarilla presenta su cartel en la Asamblea Regional / ASAMBLEA REGIONAL

La Opinión

La Opinión

La Asamblea Regional de Murcia ha acogido este lunes el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de Alcantarilla. El acto, celebrado en el Patio de las Comarcas, ha estado presidido por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, quien ha estado acompañada de la alcaldesa de Alcantarilla, Francisca Terol, y del autor del cartel, José Francisco Sánchez Rosique.

Durante su intervención, la presidenta de la Asamblea ha destacado los más de cuatro siglos de historia de esta celebración, "en los que arte, religiosidad y tradición popular se han unido para crear un patrimonio cultural extraordinario", según ha informado el parlamento autónomico.

Martínez ha subrayado la dimensión social y religiosa de la Semana Santa de Alcantarilla, cuya Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias está integrada por doce hermandades y constituye uno de los movimientos asociativos más relevantes de la ciudad, con cerca de siete mil vecinos involucrados en su organización y desarrollo. "Durante todo el año, las hermandades desarrollan una intensa labor social y solidaria, ayudando a quienes más lo necesitan. Esa dimensión humana engrandece aún más de la Semana Santa y demuestra que la fe también se vive a través del compromiso con los demás", ha destacado.

Noticias relacionadas

La presidenta ha señalado que, con esta presentación, la Asamblea "abre sus puertas para abrazar una de las manifestaciones culturales, religiosas y sociales más profundas de nuestra tierra. Desde la Asamblea Regional queremos seguir apoyando y difundiendo nuestras tradiciones, porque forman parte de nuestra identidad como Región".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
  5. Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
  6. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  7. Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
  8. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región

Lorca reitera su petición para acceder a las ayudas contra la despoblación

Lorca reitera su petición para acceder a las ayudas contra la despoblación

San Pedro del Pinatar analizará el reto de convivir con la enfermedad mental

Una quincena de asociaciones de utilidad pública de Lorca disfrutarán de ventajas fiscales

Una quincena de asociaciones de utilidad pública de Lorca disfrutarán de ventajas fiscales

La Semana Santa de Alcantarilla ya tiene cartel

La Semana Santa de Alcantarilla ya tiene cartel

Detenidos cinco menores por romper los espejos retrovisores de ocho coches en Yecla

Detenidos cinco menores por romper los espejos retrovisores de ocho coches en Yecla

La economía del Ayuntamiento de Lorca enfrenta a socialistas y populares

La economía del Ayuntamiento de Lorca enfrenta a socialistas y populares

Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa

Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa

Rechazada la reclamación judicial del PSOE de Lorca a cuenta de la reducción de cargos 'de confianza'

Rechazada la reclamación judicial del PSOE de Lorca a cuenta de la reducción de cargos 'de confianza'
Tracking Pixel Contents