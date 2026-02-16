San Pedro del Pinatar analizará el reto de convivir con la enfermedad mental

Alrededor de medio centenar de trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfermos mentales y familiares de pacientes participarán este sábado en San Pedro del Pinatar en una jornada de apoyo y convivencia sobre salud mental, organizada a instancias del club Rotary Mar Menor por la organización comarcal Afemar.

El encuentro, presentado este lunes en rueda de prensa, se plantea como una oportunidad para el abordaje de la enfermedad mental desde la perspectiva del paciente, con testimonios en primera persona de usuarios de Afemar, la Asociación de Salud Mental del Mar Menor, y como un recurso de ayuda y formación para las familias.

Así, a través de conferencias, talleres conductuales y mesas redondas se trabajará en una jornada de mañana y tarde sobre el diagnóstico de la enfermedad mental, el manejo de los problemas de convivencia, la necesidad de cuidar al cuidador, el acceso a reconocimientos de discapacidad en patologías graves o el itinerario administrativo que conlleva la recepción de servicios asistenciales, entre otros asuntos.

Para el presidente de Rotary Mar Menor, Miguel Ángel Martín, el aumento de la prevalencia de las enfermedades mentales, el miedo de las familias ante el diagnóstico, el desconocimiento sobre los recursos de asistencia y acompañamiento, y la estigmatización de estos enfermos llevaron al club rotario, el segundo más antiguo de los existentes en la Región de Murcia, a promover este encuentro familiar y de profesionales, que se celebrará en el Centro de Ocio y Artes Emergentes de San Pedro del Pinatar.

El miedo de las familias a no saber ayudar

Convivir con un ser querido que sufre depresión, baja autoestima, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, TDAH, bipolaridad o esquizofrenia puede ser un camino lleno de dudas, miedos e incertidumbre, ha dicho a EFE Martín, quien afirma que muchas veces los familiares "se sienten solos, sin recursos suficientes y, sobre todo, con la duda constante de si están ayudando de la mejor manera posible".

Con ese planteamiento, Rotary Mar Menor ofreció a los ayuntamientos de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar la organización de encuentros formativos y de convivencia, gratuitos para los asistentes, en la estrategia de "mejorar la vida de nuestro entorno" que guía a los clubes rotarios, en palabras de Miguel Ángel Martín, algo que ha materializado Afemar con el apoyo, hasta la fecha, del consistorio pinatarense.

Como explica a EFE el director de Afemar, Raúl Sáez, más de cien enfermos mentales de 6 a 65 años participan en la actualidad en los ocho programas y proyectos asistenciales de la organización, surgida en 2008 a iniciativa de "dos o tres familias" ante el vacío asistencial de la comarca del Mar Menor y que cuenta a día de hoy con un centro de día de 40 plazas (31 de ellas concertadas) y con dos viviendas en San Pedro del Pinatar para formar en autonomía personal, en un caso, y para dar respuesta, en el segundo, a crisis puntuales de convivencia.

A estos recursos se sumarán antes del verano, según cálculos de Sáez, otro centro de día para 35 usuarios y un piso con capacidad para ocho personas en San Javier, recientemente adquiridos a través de una subvención de la Comunidad Autónoma con fondos europeos

De las jornadas del sábado, Rubén Sáez subraya la oportunidad que supone para las familias compartir un evento formativo, pero sobre todo experiencial, en el que "se abordarán en un entorno tranquilo y de confianza" lo que une a todos ellos y que tiene que ver con la escasez de recursos públicos, los miedos en los momentos iniciales y, también, con las experiencias esperanzadoras que han surgido de los proyectos asistenciales de la organización.

Entre otras, el director de Afemar cita los tres casos que se expondrán en una mesa redonda moderada por la psicóloga Iria Vidal, como la de una usuaria que superó sus graves problemas de conducta tras su paso por el servicio de promoción de la autonomía, el centro de día y en momentos puntuales el piso de estancias para pacientes con graves dificultades de convivencia.

Las jornadas las abrirá la psicóloga clínica Mari Luz Soleto con la ponencia "Impacto de un problema de salud mental en el contexto familiar", tras lo que tres trabajadoras sociales del hospital de Los Arcos y del Ayuntamiento de San Pedro informarán a las familias sobre los recursos sanitarios de la comarca.

En ocho años, los usuarios se han multiplicado por cinco

"La demanda asistencial se ha quintuplicado en los últimos ocho años", advierte Rubén Saez, algo que atribuye al aumento de los diagnósticos como consecuencia del incremento de algunas enfermedades y a la mayor visibilidad. "Las enfermedades mentales han estado guardadas en un cajón, estigmatizadas en los centros, eran invisibles... y ahora cada vez más gente acude en busca de ayuda", subraya.

La mesa redonda con experiencias de pacientes y familiares dará paso a la charla "Convivir con un abrigo verde", a cargo del psiquiatra del Servicio Murciano de Salud Félix Crespo, y tras la pausa del almuerzo tendrán lugar sendos talleres sobre "Convivencia, acuerdos y contratos" y "Validación emocional".

La organización Afemar lleva a cabo programas de respiro familiar para aliviar la sobrecarga de los cuidadores, de asistencia en horario de tarde a 50 niños enfermos; de acompañamiento integral a pacientes en tareas de gestión administrativa, actividades ordinarias o autonomía e higiene personal; así como terapia asistida en una yeguada, o empoderamiento y sexualidad para mujeres, entre otros.

Su director valora el cambio de paradigma producido también en el tratamiento a muchos de estos enfermos. "En la mayoría de los proyectos no trabajamos con plazas concretas, sino que utilizamos espacios comunitarios, nos desplazamos nosotros. Se trata de desistitucionalizar a la gente", explica.

El presidente de Rotary Mar Menor ha agradecido, por su parte, la sensibilidad del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por hacer posible este encuentro, una de las iniciativas de ayuda a la comunidad que promueve el club rotario junto a otras acciones medioambientales, de cooperación internacional o de ayuda a la población inmigrante de la comarca.