El PSOE denuncia una moción "racista" en Molina con "policías de vestidor" en los edificios públicos: "Pierden el tiempo regulando qué ropa llevan los vecinos"

"Molina no necesita 'policías de vestidor', necesita un Gobierno que limpie las calles y gestione el dinero público con seriedad". El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura ha calificado de "delirante" y "profundamente irresponsable" la moción de PP y Vox para regular el acceso a edificios públicos: "Es indignante que el Gobierno de José Ángel Alfonso pierda el tiempo regulando qué ropa llevan los vecinos, cuando en Molina no existe ni un solo conflicto por este motivo", critican.

"Han inventado un problema que no existe en nuestra ciudad para ocultar su nefasta gestión, marcada por una previsión de deuda de 40 millones de euros y unas calles sumidas en la suciedad y el abandono. Mientras los barrios se degradan, el Gobierno local se dedica a perseguir fantasmas ideológicos porque no pisan la calle y desconocen por completo la realidad y las necesidades de sus propios vecinos", declara la portavoz socialista, Isabel Gadea.

El PSOE denuncia que esta medida es un ataque directo a la convivencia y un ejercicio de racismo institucional que busca señalar a colectivos específicos. "Están presentando una moción que saben que es ilegal, que va contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato. Es de una torpeza infinita gobernar a golpe de ocurrencia y prejuicio", señala la portavoz Isabel Gadea.

Consulta la moción íntegra sobre la regulación de vestimenta en edificios públicos de Molina

"Se incumple la ley y la jurisprudencia del Supremo"

"Es inaudito que el alcalde, siendo abogado de profesión, permita que se presente una iniciativa que incumple frontalmente la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo". Esta "torpeza jurídica", añaden los socialistas demuestra que "el pacto de derechas prefiere el ruido y el conflicto antes que la eficacia. Molina no necesita un gobierno que cree divisiones y actúe de espaldas a la ley; necesita soluciones urgentes para la limpieza, la economía y la convivencia que PP y Vox son incapaces de ofrecer".

El PSOE califica de "cinismo político" que la moción sea impulsada por el primer teniente de alcalde, Antonio Martínez (Vox), quien se encuentra actualmente bajo investigación judicial por la presunta comisión de un delito de odio "tras difundir vídeos xenófobos señalando a menores y mujeres musulmanas".

"Que un responsable público investigado por atacar la convivencia pretenda ahora utilizar las instituciones para 'regular' la vestimenta de los mismos colectivos a los que ha señalado públicamente es un hecho de extrema gravedad. Esta iniciativa no responde a la seguridad ciudadana, sino a la agenda personal de un concejal que ya ha demostrado su incapacidad para representar a la totalidad de los vecinos de Molina", lamentan.

Para la portavoz socialista, el equipo de Gobierno utiliza el Ayuntamiento "para lanzar proclamas de odio y tapar su nefasta gestión. Que no nos engañen: la libertad de las mujeres no se defiende con prohibiciones ni aislándolas de los servicios públicos; eso vulnera la Ley de Igualdad de Trato. La verdadera libertad se construye con educación e igualdad, no con multas que solo buscan estigmatizar”.

El PSOE ha solicitado por Registro un informe a Secretaría General para que sea informado sobre el cumplimiento legal de esta moción.