Presentados el Cartel, Pregonero, Cofrades de Honor y Revista de la Semana Santa de Caravaca

La agrupación de Cofradías de Semana Santa de Caravaca de la Cruz realizaba la presentación del cartel de la Semana de Pasión en la ciudad Santa del Noroeste murciano, así como al pregonero, Cofrades de Honor y revista de la Semana Santa, acto que se celebró en una abarrotada Parroquia de la Purísima Concepción.

El acto, conducido por el Secretario de la Agrupación, Juan Carlos Marín, comenzó con el traspaso del escudo de oro de la Agrupación de Cofradías, que pasó de manos de Antonio Sánchez Torres (presidente saliente y actual vicepresidente 1º) a las de Juan Esteban Piernas Marín, actual Presidente.

Cartel Oficial

Cartel de la Semana Santa 2026 de Caravaca / La Opinión

Posteriormente, se realizó la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa 2026, por parte de las vocales de juventud y formación, María José Hoyos y María José Sánchez. Este año está protagonizado por la sagrada imagen del Cristo de la Columna, que procesiona con la Cofradía de la Concepción y Santísimo Cristo de la Misericordia, obra de gran valor artística del siglo XVIII, atribuida a José López Asensio. El cartel ha sido realizado por José Martínez Rivero y Ana María Sánchez Martínez.

El Vicepresidente 2º de la Agrupación, Bernardo Marín presentó al Pregonero Oficial de la Semana Santa 2026, cuyo nombramiento ha recaído en la persona de Pascual Gil Almela ocd, quien ha estado muchos años en el convento de los Padres Carmelitas en Caravaca y que sigue muy vinculado a la localidad.

Nombramientos

Nombramiento de pregonero / La Opinión

Los momentos más emotivos de la tarde se vivieron con la entrega de los reconocimientos como Cofrades de Honor, que este año han recaído en Pedro Luis Elum Ruiz y Antonia Raigal Martínez, personas muy queridas en Caravaca y que toda su vida han estado ligados a la Semana Santa, destacando una importante labor altruista en parroquia de El Salvador y Ermita de Santa Elena, respectivamente.

Posteriormente, el presidente de la Agrupación Juan Esteban Piernas acompañado de los Presidentes de sus respectivas cofradías, hizo entrega de los reconocimientos a los familiares de los Cofrades de Honor a Título Póstumo, nombramiento que recayeron en Alicia Peñalver Botía, Francisco Torralba López y Manuel Sánchez Robles ‘Mané’.

Por último, se realizó la presentación de la revista, una de las novedades de este 2026, por parte del Vicepresidente 1º Antonio Sánchez. La revista fue repartida a cambio de un donativo, que irá destinado a la ONG “Solidaridad y Esperanza”, que tiene como fin el apoyo a las misiones en Mozambique y Bolivia entre otros países. La revista de este año se encuentra a la venta en las librerías Rosendo, Endrino, Cervantes y Suministros y Servicios.

Desde la Agrupación de Cofradías quisieron tener un reconocimiento con las firmas que han colaborado para que la publicación salga a la calle.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Esteban Martínez, destacó que “este acto sea siempre para dar gloria y alabanza a Dios”, subrayando que “él debe de ser el centro de todas miradas y que a través de él vayamos andando en un mismo sentido”.

Por su parte, el vicario de zona, David Martínez, felicitó a la agrupación de Cofradías por el trabajo que están llevando a cabo, “porque están trabajando para mantener viva nuestra fe, mantener nuestras tradiciones e historia”

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, destacó “el carácter humano que tuvo el primer acto de la Semana Santa y los valores cristianos”, destacando en este sentido “la ilusión y la fe que tiene su presidente Juan Esteban, acompañado de toda su junto”. Por último, dio la enhorabuena a todos los galardonados, así como al pregonero. El acto contó con un concierto de la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Dolores