Las obras del antiguo Convento de San José devolverán el esplendor a los retablos y pinturas murales de su iglesia barroca

Las obras del antiguo Convento de San José de Caravaca de la Cruz devolverán el esplendor original a los retablos y pinturas murales de su iglesia barroca. La intervención integral se está llevando a cabo dentro de la primera fase del proyecto de rehabilitación del conjunto monumental, centrada principalmente en el templo y en las fachadas y cubiertas, así como en un sistema contra incendios y actuaciones en materia de accesibilidad.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de Caravaca, José Francisco García, y han visitado los trabajos, que forman parte de un proyecto de recuperación patrimonial financiado con fondos europeos Next Generation.

La intervención en la iglesia está siendo ejecutada por un equipo especializado compuesto por seis profesionales, bajo la dirección de la restauradora caravaqueña María del Mar Sandoval. Los trabajos presentan una especial complejidad debido al estado de deterioro en el que se encontraban los elementos artísticos, con un alto grado de suciedad, numerosos repintes acumulados a lo largo del tiempo y pérdidas significativas de película pictórica.

Las actuaciones en el interior de la iglesia contemplan la restauración de los retablos del altar mayor y de un segundo retablo lateral, realizados con dorados al agua, plata corlada y policromía. El proceso incluye la limpieza minuciosa de superficies, consolidación estructural, ensamblaje de piezas desprendidas, estucado y desestucado de lagunas, reintegración cromática y barnizado final. Asimismo, se están restaurando las pinturas murales al temple que cubren la totalidad de la iglesia, además de las puertas y el comulgatorio.

La consejera Carmen Conesa ha subrayado que esta fase coincide con la conmemoración del 450 aniversario del convento, fundado en 1576 por Santa Teresa de Jesús, y ha recordado que el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003 y adquirido por la Comunidad Autónoma en 2021 por 800.000 euros para garantizar su conservación y puesta en valor.

Conesa ha señalado que la actuación se centra en la rehabilitación de la antigua iglesia y la parte colindante de la Casa Fundacional, incluyendo la restauración de fachadas exteriores e interiores, la recuperación de cubiertas y del torreón, la intervención integral en pinturas murales y bóvedas, el tratamiento de patologías estructurales y refuerzos puntuales, la restitución de solados y la mejora de la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de un aseo adaptado en planta baja.

Por su parte, el alcalde José Francisco García, ha destacado que “la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Caravaca han trabajado y lo seguirán haciendo de la mano en el proceso de recuperación y puesta en valor de uno de los grandes edificios históricos de nuestro municipio y de toda la Región, con una trascendencia añadida por tratarse de una de las 17 fundaciones de Santa Teresa de Jesús”.

García ha recordado que “en primer lugar recuperamos el antiguo convento, que estaba en manos de un fondo inversor extranjero, y después conseguimos los fondos necesarios para acometer las actuaciones más urgentes que necesitaba el conjunto monumental para garantizar su preservación. Estamos convirtiendo este edificio perdido y abandonado a su suerte en un bien patrimonial de todos”. Asimismo, ha avanzado que “se continúa trabajando en la búsqueda de financiación para las fases pendientes, ya presentadas a distintas convocatorias de ayudas”.

La iglesia será dotada de todas las instalaciones necesarias para su adaptación a usos turísticos y culturales

Además, la iglesia será dotada de todas las instalaciones necesarias para su adaptación a usos turísticos y culturales, como redes de agua y saneamiento, electricidad, climatización, protección contra incendios, iluminación, preinstalación de sonido y sistemas de seguridad, lo que permitirá acoger visitas guiadas, exposiciones, conciertos, conferencias y otras actividades culturales.

La primera fase de la actuación cuenta con un presupuesto cercano a 1,1 millones de euros y está siendo ejecutada por una UTE formada por las empresas murcianas Azuche88 y Urdecon.

Trabajos previos realizados

Antes de esta fase principal, la Consejería de Turismo ejecutó actuaciones preparatorias con una inversión superior a los 340.000 euros, destinadas a reparaciones urgentes, intervención arqueológica y redacción del proyecto.

Entre las actuaciones realizadas figuran un estudio estructural por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, un levantamiento planimétrico mediante fotogrametría digital y un estudio histórico-arqueológico que ha aportado nuevos datos sobre la evolución del conjunto y el valor patrimonial de la Casa de las Mandaderas, del siglo XVI.

Asimismo, se llevó a cabo un tratamiento específico para el control y erradicación de termitas y una restauración de emergencia de elementos especialmente deteriorados, como la espadaña, el lucernario de acceso, los pináculos y la cruz original, así como diversas cubiertas y dependencias conventuales.

Historia de una fundación teresiana

El Convento de San José fue fundado en 1576 por Santa Teresa de Jesús, siendo una de las principales fundaciones carmelitas del sureste peninsular. Está formado por la iglesia barroca y un edificio conventual de 5.469 metros cuadrados.

Tras permanecer siglos habitado por las Carmelitas Descalzas, el inmueble pasó a titularidad privada hasta que, en 2020, gracias a las gestiones conjuntas del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Comunidad Autónoma, fue recuperado para su titularidad pública, iniciando un proceso de rehabilitación por fases que ahora entra en su etapa más significativa con la recuperación de su iglesia como futuro espacio cultural abierto a la ciudadanía y visitantes.

Destino religiosoCarmen Conesa destacó que Caravaca de la Cruz es una de las sedes del proyecto ‘Huellas de Teresa’, una iniciativa turística y cultural que engloba las ciudades teresianas de España y que busca poner en valor el legado de Santa Teresa de Jesús, figura universalmente reconocida por sus facetas como mística, escritora y fundadora. La consejera recordó que la Comunidad ha puesto en marcha la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, dotada con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y destinada a acciones de promoción, organización de eventos, rehabilitación patrimonial y desarrollo de nuevas infraestructuras. Conesa subrayó que el turismo religioso “constituye una prioridad para el Gobierno regional, por atraer a un perfil de visitante con un alto grado de fidelidad y presentar un notable potencial para reducir la estacionalidad, captar nueva demanda, generar empleo estable y crear sinergias con otros productos turísticos como la naturaleza, la gastronomía o el turismo de interior”.