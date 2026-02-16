Lorca reitera su petición para acceder a las ayudas contra la despoblación

Tres meses después de la primera reclamación del Ayuntamiento de Lorca por la modificación de la normativa para acceder a ayudas contra la despoblación, el Pleno volverá a manifestarse contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y lo hará, de nuevo, a iniciativa de Vox, formación que durante la próxima sesión plenaria reiterará la demanda al ente ministerial tras el silencio del mismo ante la petición anterior.

En este sentido cabe recordar que Lorca, a pesar de contar con pedanías que hasta hace poco podían beneficiarse de estas ayudas, ya no dispone de esta opción. Y es que, desde que se computa el municipio en su totalidad en lugar de por diputaciones, no es elegible para esta línea de subvenciones al superar los 20.000 habitantes en conjunto.

Carmen Menduiña, en una imagen de archivo. / Vox Lorca

"Aunque el municipio en su conjunto roza los 100.000 habitantes, esta cifra global oculta una situación alarmante en sus pedanías, muchas de las cuales sufren un proceso constante de despoblación, envejecimiento y pérdida de servicios", explicaba la portavoz del grupo y responsable de Lucha contra la despoblación, Carmen Menduiña. Del mismo modo, la edil recordaba que "29 de las 39 pedanías presentan evolución demográfica negativa y aproximadamente el 82% del territorio municipal está afectado por una profunda crisis demográfica".

Justicia territorial

"No pedimos un trato de favor, exigimos justicia territorial", sentenciaba la líder de Vox a nivel local, que acusaba al Gobierno nacional de "abandonar" Lorca y sus diputaciones. "Hablan de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación, pero dejan fuera a territorios que objetivamente la padecen. Es una vergüenza", afirmaba la concejala, que terminaba señalando: "Lorca no puede seguir penalizada por una cifra global que no refleja la realidad de más de cuatro quintas partes de su territorio. Defender nuestras pedanías es defender el futuro de nuestro municipio".