Carnaval
Cehegín se llena de color e ilusión con el desfile del Carnaval Infantil
Los centros educativos de la localidad participaron activamente en un pasacalles repleto de creatividad y colorido
Cehegín vivió ayer domingo una de las jornadas más entrañables de su calendario festivo con la celebración del tradicional desfile del Carnaval Infantil, que volvió a llenar las calles del municipio de fantasía, música y alegría.
Los centros educativos de la localidad participaron activamente en un pasacalles repleto de creatividad y colorido, congregando a cientos de familias que no quisieron perderse este evento tan especial. Pequeños y pequeñas desfilaron luciendo originales disfraces y protagonizando divertidas coreografías, fruto del trabajo y la dedicación desarrollados durante semanas junto a docentes y familiares.
El Carnaval Infantil volvió a demostrar que en Cehegín esta celebración sigue consolidándose como una de las citas más esperadas por la comunidad educativa y por el conjunto de vecinos y vecinas.
Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de todos los participantes, que han contribuido a hacer de esta jornada una fiesta inolvidable para el municipio.
