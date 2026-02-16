Cehegín se llena de color e ilusión con el desfile del Carnaval Infantil

Cehegín vivió ayer domingo una de las jornadas más entrañables de su calendario festivo con la celebración del tradicional desfile del Carnaval Infantil, que volvió a llenar las calles del municipio de fantasía, música y alegría.

Desfile infantil de Carnaval en Cehegín / La Opinión

Los centros educativos de la localidad participaron activamente en un pasacalles repleto de creatividad y colorido, congregando a cientos de familias que no quisieron perderse este evento tan especial. Pequeños y pequeñas desfilaron luciendo originales disfraces y protagonizando divertidas coreografías, fruto del trabajo y la dedicación desarrollados durante semanas junto a docentes y familiares.

El Carnaval Infantil volvió a demostrar que en Cehegín esta celebración sigue consolidándose como una de las citas más esperadas por la comunidad educativa y por el conjunto de vecinos y vecinas.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de todos los participantes, que han contribuido a hacer de esta jornada una fiesta inolvidable para el municipio.