El Ayuntamiento de Lorca sacará a subasta otros tres solares del Casco Histórico

"Queremos apoyar a los propietarios en la reconstrucción de sus solares, poniendo a su disposición todos los recursos posibles a para que den el paso y comiencen la edificación, pero también vamos a seguir velando por el cumplimiento de la legalidad; la Ley del Suelo establece derechos, pero también obligaciones a los titulares y, si se incumplen, la administración está habilitada para actuar". Así de contundente se mostraba la edil responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, este lunes en el transcurso de una comparecencia en la que desvelaba el nuevo 'lote' de solares del Casco Histórico que saldrán a subasta en el marco del plan 'Resurgir de la vieja ciudad'.

En concreto, serán tres las parcelas para las que a partir del próximo Pleno se iniciará el procedimiento, sumándose así a los dos ubicados en la calle Rubira que ya se encuentran en camino de ser vendidos. Según detallaba la concejala, el nuevo lote de terrenos se corresponde con tres solares situados en las calles Cava, Santiago y Alfonso X El Sabio.

Calle Rubira, con los solares a subasta en ambos lados. / Daniel Navarro

"Supondrá un paso más dentro del plan municipal que comenzó este equipo de Gobierno, con Fulgencio Gil a la cabeza, y que busca la recuperación y revitalización del casco histórico de Lorca desde el punto de vista residencial, económico y mediante la construcción en solares vacíos y la reconstrucción y rehabilitación de inmuebles", señalaba la edil, que recordaba: "sus propietarios no han presentado la documentación requerida para la edificación, tras los 3 meses concedidos para acometerla, por lo que se ha iniciado el proceso de subasta".

Avalado por la ley

A este respecto, la edil recordaba que el artículo 240 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, establece que el Ayuntamiento, en el plazo máximo de 6 meses desde la declaración de incumplimiento, sacará los terrenos o solares a subasta pública. El tipo de licitación será el 100 por cien de la valoración contenida en su artículo 238.b). El 75 por ciento del precio obtenido se entregará al propietario, una vez deducidos los gastos ocasionados y, en su caso, las sanciones aplicables, correspondiendo el resto a la administración.

Si la subasta se declarase desierta, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, con una rebaja del 25 por 100 del tipo. Si también quedara desierta, el Ayuntamiento, en el plazo de otros seis meses, podrá adquirirla para el patrimonio municipal de suelo. Transcurridos los anteriores plazos sin que se haya obtenido la venta, quedará sin efecto la inclusión en el Registro. "Otra cuestión a tener en cuenta, es que el adquirente de inmuebles a que se refiere el artículo anteriormente mencionado queda obligado a comenzar las obras en el plazo de seis meses a partir de la toma de posesión de la finca y a edificarla en el plazo fijado en la licencia" añadía la edil.

María Hernández, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca. / Ayto. de Lorca

Características

Por lo que respecta a las características básicas de los solares, el situado en el número 58 de la calle Cava –de 84 metros cuadrados– saldrá a subasta por 46.363,91 €. En cuanto a la valoración realizada para el solar del número 7 de la calle Santiago, de 86 m², esta queda fijada en 47.898,39 €. En el caso del número 26 de la calle Alfonso X El Sabio, la valoración del solar realizada por la Administración asciende a la cantidad de 64.117,62 €. En todos los casos se podrá construir hasta una altura máxima de 3 plantas, más bajo cubierta