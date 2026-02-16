Asociaciones
Una quincena de asociaciones de utilidad pública de Lorca disfrutarán de ventajas fiscales
El Ayuntamiento las exime del pago del IBI además de aplicarles una bonificación del 95% en el impuesto de obras
El Ayuntamiento de Lorca buscará reforzar la labor de una quincena de entidades del tercer sector a través de la aplicación de beneficios fiscales. Fulgencio Gil, alcalde del municipio, trasladaba esta modificación de las ordenanzas –que permitirá a las entidades beneficiarse de una bonificación del 95% en el impuesto de obras y no pagar el IBI– este lunes durante un encuentro con representantes de las diversas asociaciones del municipio declaradas de utilidad pública y sin ánimo de lucro.
"Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con el Tercer Sector y con todas las asociaciones que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy damos un paso decidido para consolidar a Lorca como una ciudad solidaria y comprometida con quienes trabajan por el bien común" afirmaba el regidor, que aprovechaba para poner en valor la labor de las entidades.
Procedimiento ágil
Durante la reunión, los representantes de la Corporación municipal detallaban que se establecerá un procedimiento ágil, transparente y accesible para que las asociaciones interesadas puedan solicitar formalmente esta exención, con plazos y requisitos definidos que ofrecerán certeza y seguridad jurídica. Las entidades que podrán beneficiarse de estas medidas son: ADILOR, AECC, AEMA, APANDIS, ASOFEM, ASPRODES, Cruz Roja Española, Cáritas, DGENES, ONCE, Princessa Rett, Talentismo, Teléfono de la Esperanza, VOADES y Poncemar.
