Rechazada la reclamación judicial del PSOE de Lorca a cuenta de la reducción de cargos 'de confianza'

Los cambios en la estructura organizativa del Ayuntamiento de Lorca a raíz del pacto firmado entre el Partido Popular y Vox reciben el aval de la justicia. Y es que, según los datos recabados por esta Redacción, el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia número 6 de Murcia ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la edil portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero Jódar al respecto.

"No existe prueba que acredite que por el hecho de pasar de 3 a 2 auxiliares administrativos se haya generado una situación de desigualdad o discriminación", señala el juzgado, que de esta forma ha desestimado el recurso de reposición formulado por los socialistas contra "los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 16 de enero de 2024, y de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de febrero de 2024, relativo a la modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo, publicados el día 26 de febrero de 2024 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 47".

Imagen de archivo del Pleno extraordinario celebrado el 16 de enero de 2024. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe recordar que la agrupación socialista de Lorca se mostraba contraria al acuerdo de redistribución del personal eventual adscrito a los grupos municipales, de modo que uno de los auxiliares asignados al Grupo Municipal Socialista pasaba al Grupo Municipal de Vox. "El resultado es que el Grupo Municipal Socialista, con 9 concejales cuenta con 2 auxiliares administrativos para hacer la labor de oposición y el Grupo Municipal de Vox, con 4 concejales, dispone de 5 auxiliares administrativos (más todos los funcionarios municipales de las respectivas concejalías que tiene adscritas bajo su responsabilidad)", explicaban por aquel entonces desde la Casa del Pueblo.

Del mismo modo, se acusaba al Gobierno de Lorca de adoptar una decisión "arbitraria" y carente de “justificación y proporcionalidad", a la vez que se argumentaba: "el equipo de Gobierno cuenta con 11 puestos de trabajo de personal eventual, el Grupo Municipal Socialista con 2 puestos y 9 concejales, y el Grupo Municipal de Vox con 5 puestos y 4 concejales, además de con el personal de las concejalías correspondientes; lo que debilita la labor de oposición del grupo recurrente".

Infraestructura mínima

Así, el juzgado en su fallo asegura que "los acuerdos impugnados redistribuyen el personal eventual asignado a los grupos políticos municipales, pero no crean o suprimen puestos, ni tampoco modifican sus características o retribuciones", a la vez que hace mención al artículo 27 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que dispone que "en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos, y el Presidente o miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales".

Ciudad de la justicia de Murcia. / L. O.

Y reitera que "solo exige que los diversos Grupos Políticos dispongan de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos, así como de una infraestructura mínima de medios materiales y personales, siempre en la medida de las posibilidades. El artículo no obliga a los ayuntamientos a asignar a cada grupo político municipal personal eventual ni en una determinada proporción". Añade el tribunal que "no está previsto que el reparto del personal eventual entre los grupos municipales tenga que ser proporcional al número de concejales”, por lo que "procede, en consecuencia, desestimar el recurso".

La sentencia no es firme, por lo que contra ella podrán interponer recurso de apelación en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Según fuentes del PSOE lorquino consultadas por este Diario, se están estudiando todas las posibilidades tras conocer la resolución judicial, sin que se haya descartado ninguna de ellas.