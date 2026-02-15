Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa

La edil de la Mujer en el Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, informaba este domingo de la puesta en marcha de una nueva edición del programa 'Escuelas de Semana Santa 2026: Divirtiéndose en Igualdad', una iniciativa dirigida a menores de entre 3 y 12 años, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias del municipio durante el periodo vacacional.

Concretamente, las Escuelas de Semana Santa se desarrollarán del 27 de marzo al 6 de abril de 2026 y contarán con un total de 300 plazas, repartidas en distintos centros educativos y espacios municipales del término municipal de Lorca. Los centros donde se impartirá el programa son: CEIP 'Alfonso X El Sabio'; CEIP 'Ana Caicedo Richard'; CEIP 'Sagrado Corazón'; CEIP 'San Fernando'; Centro de la Mujer de Aguaderas; CEIP 'Petra González' de La Paca; CEIP La Torrecilla y CEIP 'Villaespesa' de Tercia.

Cartel anunciador de 'Escuelas de Semana Santa 2026: Divirtiéndose en Igualdad'. / L.O.

El horario de las actividades incluye aula matinal de 8:00 a 9:00 horas, desarrollo de actividades de 9:00 a 14:00 horas y aula vespertina hasta las 15:00 horas, facilitando así una mayor flexibilidad para las familias.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 16 al 26 de febrero, pudiendo realizarse a través de la sede electrónica de www.lorca.es o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento. Desde el Consistorio se recuerda que la documentación acreditativa para la puntuación del baremo solo será válida si se presenta dentro del plazo establecido.

"Con este programa seguimos demostrando el firme compromiso del Ayuntamiento de Lorca con la conciliación, ofreciendo a las familias un recurso educativo, lúdico y seguro durante los periodos no lectivos", señalaba la edil, que terminaba: "las Escuelas de Semana Santa no solo permiten a madres y padres compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares, sino que también fomentan valores de igualdad, convivencia y corresponsabilidad desde edades tempranas".