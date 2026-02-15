La economía del Ayuntamiento de Lorca enfrenta a socialistas y populares

Los datos económicos del Ayuntamiento de Lorca siguen siendo motivo de enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular de Lorca. Concretamente, era el concejal del grupo municipal Socialista, Isidro Abellán, quien declaraba que "el Gobierno de Fulgencio Gil es incapaz de igualar la solvencia económica y la rapidez de pago a proveedores que logró el PSOE", a la vez que desestimaba el último dato de esta magnitud aportado por el equipo de Gobierno.

En este sentido, el que fuera responsable de las cuentas municipales durante el mandato anterior acusaba al actual Gobierno de Lorca de haber conseguido bajar a 15 días el Periodo Medio de Pago a proveedores a través de una supuesta orden de "no girar" facturas por los servicios prestados –especialmente las relativas a la DANA de marzo de 2025– a las diferentes empresas del municipio.

Isidro Abellán, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Asimismo, desde la principal fuerza opositora de la Ciudad del Sol recordaban que, "tras la llegada del PSOE a la alcaldía en 2019, se heredó una gestión del PP que mantenía el Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) por encima de los 50 días. En solo dos años de mandato, los socialistas logramos una reducción drástica, cerrando el año 2022 con un periodo de 10,56 días, la cifra más baja de la historia de este Ayuntamiento".

Del mismo modo, el concejal comparaba este hito con la situación actual bajo el Gobierno de PP y Vox. "Apenas un año después de su entrada al Gobierno, en junio de 2024, el Ministerio de Hacienda tuvo que dar la voz de alarma: el Ayuntamiento de Lorca había superado el plazo legal, alcanzando los 56,71 días". Según Abellán, esta "gestión negligente ha supuesto una verdadera asfixia para las pequeñas y medianas empresas de Lorca, que son las que ejecutan los servicios municipales".

En duda

Respecto al anuncio realizado hace unas semanas por la concejala de Hacienda, Belén Pérez, situando el PMP en 15 días, Abellán se mostraba escéptico. "Esa cifra sigue estando por debajo del récord que logramos nosotros, pero lo que realmente nos preocupa es cómo han llegado a ella", abundaba el edil. "Al Grupo Socialista le extraña profundamente que, tras la DANA sufrida en Lorca en marzo de 2025, aún no aparezcan registradas las facturas de las numerosas reparaciones que se realizaron. Sospechamos que el equipo de Gobierno está pidiendo a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento que no giren sus facturas para maquillar los datos y ocultar su incapacidad de gestión" denunciaba el concejal.

Trabajos de limpieza tras la dana del pasado mes de marzo. / Daniel Navarro

"Fulgencio Gil prefiere la propaganda a la gestión. Los mejores datos económicos de este Ayuntamiento llevan la firma del Partido Socialista, y por mucho que intenten ocultarlo, las empresas lorquinas saben quién paga a tiempo y quién las utiliza para sus fotos políticas", terminaba Isidro Abellán.

Herencia de maquillajes

Tras las declaraciones del concejal socialista, fuentes municipales se mostraban tajantes y aseguraban: "no vamos a tolerar lecciones de gestión económica por parte de quienes dejaron una herencia de maquillajes contables y artificios administrativos". Así, desde el Consistorio se defendía que los datos del Periodo Medio de Pago "no los elabora este equipo de Gobierno ni los decide ningún concejal", sino que se trata de una magnitud publicada por el propio Ministerio de Hacienda. "Son oficiales, supervisados y a los que el propio señor Abellán tiene acceso, ya que son públicos. A 31 de diciembre, el Ayuntamiento está pagando a proveedores en 15 días. Esa es la realidad objetiva, y cualquiera puede comprobarla", señalaban.

Del mismo modo, estas voces calificaban de "sorprendentes" las insinuaciones de que la mejora se debería a una supuesta orden de no girar facturas. "Se cree el "ladrón" que todos son de su condición. Precisamente fue él quien, antes de abandonar el Gobierno en 2023, dio instrucciones para no tramitar determinadas facturas cuando debía publicarse el arqueo de cajas, con el único objetivo de maquillar los datos. Quien actuó así en el pasado no es precisamente el más indicado para poner ahora en duda ninguna gestión", apostillaban.