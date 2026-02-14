Unanimidad y contundencia para exigir Urgencias 24 horas en el Puerto de Mazarrón
El equipo de Gobierno reclama "los mismos servicios que cualquier otro municipio de la Región"
El alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, junto al equipo de Gobierno, compareció ayer en rueda de prensa para lanzar un mensaje claro y contundente: Mazarrón no puede seguir esperando más para contar con unas Urgencias en el Puerto abiertas 24 horas al día, los 365 días del año, ni para disponer de un hospital público en el municipio.
Ginés Campillo ha recordado que el Pleno municipal ha aprobado en reiteradas ocasiones, y por unanimidad de todos los grupos políticos, mociones reclamando esta mejora sanitaria. “La unidad política en Mazarrón ha sido total. Lo que no ha existido es respuesta por parte del Gobierno Regional”, ha denunciado, señalando que el municipio continúa “abandonado” en materia sanitaria pese al crecimiento poblacional y a la presión asistencial que soporta especialmente el Puerto.
El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha la próxima semana una recogida de firmas para exigir formalmente la apertura 24 horas de las Urgencias del Puerto. “Esto no es una reivindicación partidista, es una reivindicación justa. Los vecinos de Mazarrón merecen los mismos servicios que cualquier otro municipio de la Región. Necesitamos que todo el municipio se movilice, porque estamos hablando de un derecho básico”, ha afirmado.
El primer teniente de alcalde, Jesús García Vivancos, ha subrayado que la falta de este servicio obliga a los vecinos a desplazarse, colapsando el Centro de Salud de Mazarrón o recorriendo cerca de 40 kilómetros hasta el hospital de referencia. “No podemos seguir normalizando esta situación. Es una carencia histórica que afecta directamente a la calidad de vida y a la seguridad de nuestros vecinos. Aquí no hay colores políticos: hay una necesidad urgente”, ha manifestado.
Por su parte, la concejal de Sanidad, Carmen Navarro, explicó que la estrategia municipal será avanzar “paso a paso”. En primer lugar, se centrará el esfuerzo en lograr el respaldo ciudadano a través de la recogida de firmas para las Urgencias 24 horas. “Primero debemos conseguir este servicio esencial que descongestionaría el Centro de Salud de Mazarrón y permitiría que cada médico trabaje con un cupo adecuado de pacientes. Después, seguiremos luchando por el hospital público que nuestro municipio necesita”, señaló.
Desde el equipo de Gobierno se hace un llamamiento a la ciudadanía para participar activamente en la recogida de firmas y convertir esta demanda en una voz unánime que no pueda ser ignorada. Mazarrón exige lo que le corresponde: una sanidad pública suficiente, cercana y a la altura de su población.
