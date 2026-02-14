Seguridad Ciudadana
La Policía Local de Lorca continúa con su racha de detenciones
En la noche del pasado 12 de febrero los agentes apresaban a tres personas por diversos delitos
El nuevo año no ha venido con vacaciones para los agentes del cuerpo municipal de policía de Lorca. Tanto es así que, a las siete detenciones realizadas desde que se iniciara este 2026, hay que sumar otras tres realizadas durante la noche del pasado 12 de febrero relacionadas con hechos de robo con violencia o intento de robo con violencia en distintos puntos del municipio.
Según relataba el edil responsable del ramo, Juan Miguel Bayonas, el primer operativo lo ejecutaban componentes del Grupo de Intervención y Seguridad Ciudadana (GISC) quienes identificaron –en el transcurso de una vigilancia en el barrio de San Cristóbal– a un individuo conocido por sus antecedentes en múltiples robos con violencia en una tetería. Tras verificar sus datos, los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda, detención y personación por un robo con violencia recientemente perpetrado.
Este individuo fue detenido en el lugar y trasladado a dependencias del Cuerpo de Policía Nacional para la tramitación de las correspondientes diligencias. Por otro lado, momentos más tarde, sobre la 1:15 horas, la Policía Local recibió un aviso de un ciudadano en la zona de Calle Puente Alberca, quien manifestó que varios jóvenes de origen magrebí le habían agredido e intentado sustraer el teléfono móvil en un intento de robo con violencia.
Agentes próximos al lugar localizaron a dos personas cuyas características coincidían con las facilitadas por la víctima. Durante la identificación, el denunciante reconoció a los mismos como autores de los hechos, por lo que se procedió a la detención de ambos y su traslado a Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. En este último caso, el edil confirmaba que el Ayuntamiento de Lorca se personará como acusación particular para exigir su expulsión inmediata del país.
Tolerancia cero
"Reafirmamos nuestra determinación de no tolerar conductas violentas ni agresiones que perjudiquen la convivencia en nuestra ciudad. Quienes vengan a nuestro municipio a delinquir, aquí no tienen cabida y deberán responder ante la justicia con todas las consecuencias", apostillaba el edil, quien aprovechaba para recordar la inversión "histórica" realizada en los últimos meses para aumentar tanto el material como el personal de la Policía Local de Lorca.
