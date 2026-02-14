Muere un sexagenario en Molina de Segura mientras miraba la crecida del río: resbaló y cayó al agua

Un hombre de 63 años de edad ha perdido la vida al caer al río en Molina de Segura, informan fuentes policiales y de Emergencias. El varón, según las primeras informaciones, fue arrastrado a causa del incremento del caudal del Segura por desembalses programados. La investigación está abierta y la principal teoría que se maneja es que se trató de un accidente.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el 112, la caída se produjo a la altura del parque de la Hoya, frente al Museo del Enclave de la Muralla (Mudem), casi en el casco urbano del pueblo, aunque el río está muy cerca. El aviso llegó a los cuerpos de seguridad sobre las cuatro de la madrugada. Según fuentes cercanas al caso, esta persona miraba la crecida del río, cuando resbaló y cayó al agua.

Una captura de pantalla que muestra el lugar donde se encontró fallecido. / 112

Se puso en marcha el dispositivo para tratar de dar con él. Hasta el lugar se desplazaron unidades de Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y Guardia Civil. Se informó a policías locales de los municipios de Alguazas, Las Torres de Cotillas, Alcantarilla y Murcia, que prepararon unidades para su movilización, incluidos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.

La búsqueda se hizo desplegando los efectivos movilizados en ambos márgenes del río y estuvo dificultada por la crecida del caudal en las últimas horas. Sobre las cinco de la mañana, los bomberos del Consorcio daban la noticia de la localización del cuerpo sin vida del varón.

Se investiga qué hacía este hombre de madrugada cerca del río y si se encontraba acompañado de alguna otra persona.

"La CHS informa de que van a aumentar el caudal de desembalse del Azud de Ojósde 35 m³/s a 50 m³/s, estando previsto desde las 18:00 horas del día 13/02/2026, sin hora de finalización comunicada hasta el momento", informaba la Policía de Molina de Segura en sus redes este viernes.