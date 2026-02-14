El fuerte viento aplaza el desfile de Carnaval de Cieza

El Ayuntamiento de Cieza informa que se aplaza el desfile de carnaval, prevista para esta tarde de sábado, al domingo 22 febrero debido a los fuertes vientos que reinan actualmente en la localidad.

Por tanto, en coordinación con Protección Civil y la Policía Local y teniendo en cuenta la previsión meteorológica para esta tarde, por la seguridad de todos los participantes, niños y mayores, y público, queda aplazado el desfile al domingo 22 de febrero a las 17:00 horas.

Otros carnavales aplazados

En el caso de Cartagena, las pesimistas previsiones de este sábado han obligado a aplazar el desfile general al domingo tras una reunión entre Ayuntamiento, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Así, finalmente el Gran Pasacalles de Carnaval saldrá el domingo 15, a las 18:00 horas, con un recorrido que comenzará en la esquina Alameda de San Antón / Francisco de Borja y continuará con su itinerario habitual: Alameda de San Antón, Plaza de España, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento y Héroes de Cavite.

En Murcia, el desfile infantil de Cabezo de Torres también ha sido aplazado, y se producirá la próxima semana, salvo nueva modificación. En Águilas el ayuntamiento ha tomado la decisión del cierre perimetral de la Plaza de España y la Calle Coronel Pareja, desde las dos a las doce de la noche, cierre que incluye el apagado de los equipos musicales, segun ha informado el alcalde Cristóbal Casado, quien ha apuntado que en esta "alerta naranja por fuertes vientos se esperan rachas que pueden llegar a los 100 km por hora".

Los actos aplazados en la localidad aguileña son de los Personajes Infantiles, la Suelta de la Mussona, la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, así como el pregón de la Musa Infantil, se celebrarán a partir de las ocho de la tarde, para continuar con el programa previsto con los Personajes adultos, el Pregón de Ruth Lorenzo y la entrega de la Caracola de Oro al diario La Opinión de Murcia.

El pasacalles escolar del Carnaval de Cartagena previsto para este viernes, 13 de febrero, se aplaza al martes, 17 de febrero, por el aviso naranja por viento. Este evento en el que participan diferentes centros educativos del municipio se celebrará a la misma hora prevista, las 11.00 horas, este martes, 17 de febrero. Recorrerá Plaza de Juan XXIII, Santa Florentina, Carmen, San Roque, Jabonerías, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento.

El desfile infantil de Alhama de Murcia, que estaba previsto para este viernes a las 16.00 horas, se ha aplazado a la semana que viene, en concreto al próximo viernes 20 de febrero a la misma hora. Desde el Ayuntamiento especifican que, aunque la salida se mantiene desde el mismo lugar (Avenida Constantino López), en caso de que las condiciones meteorológicas vuelvan a ser desfavorables la actividad se celebrará en el pabellón Adolfo Suárez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mula informa del aplazamiento del Carnaval Infantil, previsto también para el viernes 13 de febrero, así como del desfile de Carnaval programado para el sábado 14 de febrero, tras recibir a última hora de la mañana el informe de alerta meteorológica de la Aemet y del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha decidido cancelar o aplazar las actividades culturales, festivas y deportivas organizadas en espacios exteriores debido a la alerta naranja por viento decretada por la Aemet para hoy y mañana.

Daños

En la Plaza de La Opinión de Murcia dos contenedores invadieron la carretera en frente del Mercadona; varios carriles de la huerta en Nonduermas se encontraron obstaculizados por objetos que arrastró el viento.

De igual manera, en la Cabeza de las Nuevas en pintor almela costa (Infante), se han caído una farola que, según ha informado un periodista de La Opinión de Murcia que se encontraba en la zona, "casi golpea a una chica que iba a cruzar el semáforo". En la calle Rubén Darío, también en el Infante, cayó un árbol entre dos coches; los bomberos acudieron al sitio para solucionar el problema.

En esta línea, en Beniaján el viento ha arrastrado una cama elástica por una de las calles principales -la avenida Monteazahar- y ha ido golpeando a los coches. Los vecinos afirman que ha caído de una terraza y la han apartado a la acera porque estaba en medio de la carretera

Asimismo, carreteras en Abanilla, Alhama y en varios barrios de Murcia han tenido problemas. Los bomberos de Murcia han comunicado que, de momento, no se ha producido nada grave, pero que ya se encuentran de servicio para atender a todos los problemas que se están produciendo.

Noticias relacionadas

En Murcia, se ha desprendido un chapado en una fachada junto a la confitería Maite, muy cerca de la sede de Vox. La Policía Local de Murcia y los Bomberos han acudido al lugar para acordonar la zona y evitar daños mayores.