La Comunidad incoa el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la Almazara de los Murcia de Santomera

La Comunidad Autónoma ha incoado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural de la Almazara de los Murcia, en Santomera, decisión dirigida a proteger uno de los conjuntos etnográficos más relevantes del municipio.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, visitó ayer el inmueble en el que está ubicada la Almazara, junto al alcalde, Víctor Martínez, y anunció el inicio del procedimiento, que permitirá dotar a este inmueble histórico del máximo nivel de protección previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

La almazara forma parte del conjunto histórico conocido como Casa del Huerto, Casa Jardín o Casa de los Murcia, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. El primer documento conservado sobre la finca data de 1756, cuando fue adquirida por José Escrich. Posteriormente, en 1826, el presbítero Andrés Garfias unificó la propiedad y ordenó la construcción de la almazara anexa, propiedades que vendió a Juan Murcia Martínez, de donde deriva el nombre de Almazara de los Murcia y el vínculo a uno de los linajes más relevantes en la historia de Santomera.

Aunque la casa solariega ya se encuentra protegida en el planeamiento municipal, fue incorporada al patrimonio municipal en 2005 y se transformó en Casa Consistorial en 2017, la almazara conserva maquinaria y elementos originales propios de la producción tradicional de aceite, incluyendo diferentes sistemas de prensas que permiten apreciar su evolución cronológica.

El expediente se fundamenta en el sobresaliente valor patrimonial del inmueble, su estado de conservación y la singularidad de la maquinaria que alberga, considerada uno de los vestigios etnográficos mejor conservados del municipio.

La incoación implica la aplicación inmediata del régimen de protección previsto para los Bienes de Interés Cultural mientras se completa la tramitación administrativa, consolidando así la protección de uno de los elementos más emblemáticos del patrimonio histórico de Santomera.

El director general de Patrimonio Cultural señaló que "la Almazara de los Murcia es un edificio histórico, un testimonio vivo de la cultura del aceite y de la historia económica y agrícola de Santomera. Estamos ante uno de los pocos ejemplos de este tipo de instalaciones tradicionales que se conservan en la Región".

Añadió que "la incoación de este expediente supone un paso firme para garantizar su conservación y transmisión a las futuras generaciones. Proteger el patrimonio etnográfico es proteger nuestra identidad, raíces y la memoria colectiva".

También destacó la colaboración con el Ayuntamiento de Santomera, impulsor de la solicitud, afirmando que "este es un ejemplo de cooperación institucional en favor de la historia y la cultura de nuestro territorio".