El bulevar de la Avenida del Puerto de San Pedro del Pinatar contará con un observatorio elevado

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha aprobado esta semana en Junta de Gobierno Local el proyecto para la creación de un observatorio elevado accesible en el bulevar de la avenida del Puerto, que cuenta con un presupuesto de más de 143.800 euros.

La creación de esta infraestructura se enmarca en la puesta en valor del turismo de naturaleza, que tiene en el Parque Regional de Las Salinas su principal exponente. El observatorio, ubicado en una de las principales arterias turísticas de la localidad, permitirá a los visitantes observar el paisaje y las decenas de especies de aves migratorias que conviven en este espacio natural, promoviendo al mismo tiempo valores medioambientales y de conservación de los recursos naturales.

Este nuevo espacio contará con un diseño respetuoso con el entorno, protagonizado por una rampa de acceso serpenteante que asciende entre el arbolado existente para transformarse en un mirador continuo hasta alcanzar una plataforma elevada a 2,50 metros de altura.

El observatorio, orientado estratégicamente hacia Las Salinas, cuenta con una capacidad para 46 personas y ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad, incluyendo zonas específicas para usuarios en silla de ruedas.

Esta iniciativa se enmarca en las medidas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PSTD, financiado con fondos europeo Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Avance en seguridad

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para la adquisición de 47 pistolas incapacitantes, conocidas como JPX, un recurso que mejorará la capacidad de intervención de los agentes de Policía Local en situaciones de riesgo.

Este tipo de arma no letal proyecta una carga de gas pimienta hacia el individuo, facilitando su detención y permite al agente abordar de una manera más efectiva y segura acciones de emergencia, aumentando su seguridad y autoprotección.

Desmontaje de red de cobre

En otro punto del orden del día, se ha aprobado la autorización para el desmontaje de la red de cobre de Telefónica en el municipio, lo que supondrá la retirada de cableado y elementos que forman dicha red.

Así, se prevé el desmontaje de 118.374 metros de cable en un plazo máximo de seis meses. Además, la empresa será la responsable de la reposición de aceras que pudiesen verse afectadas por las obras.

Esta actuación contribuirá además a mejorar la imagen de la localidad, eliminado elementos aéreos, y a reducir las barreras arquitectónicas, ya que llevará aparejada la eliminación de postes antiguos en aceras y zonas de paso peatonal