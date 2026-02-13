El Pleno de San Javier da luz verde a la actualización del Plan General de Ordenación

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier aprobó este jueves el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de redacción del Plan General de Ordenación de San Javier.

El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez explicó que se trata de la redacción de una adaptación del Plan que ya se redactó y se aprobó provisionalmente en 2014 , para recoger «la sustancial modificación del planeamiento general habida desde entonces, así como la incorporación de toda la nueva normativa, sobre todo en materia de medio ambiente y normativa turística».

El concejal de Urbanismo añadió que ahora se hace necesario contar con un nuevo equipo redactor que actualice el Plan para alcanzar una nueva aprobación provisional que nos lleve a la aprobación definitiva. La licitación, que se publicará en los próximos días en la plataforma de contratación del Ayuntamiento de San Javier se realizará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación entre los que destaca la experiencia y la multidisciplinariedad del equipo.

El acuerdo, que se adoptó con el voto a favor del grupo popular, la abstención del grupo mixto, Pleamar y Vox y en contra del grupo socialista, autoriza un gasto de 905.806,56 euros distribuidos en los cinco años próximos, que se contempla como plazo máximo para la ejecución total del trabajo.

Devolución a Aqualia

Entre otros asuntos, el Pleno también aprobó la devolución de la garantía constituida por la mercantil FCC Aqualia, S.A. por un importe superior a los 11,2 millones de euros que entregó la empresa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del término municipal de San Javier del que resultó adjudicataria. La devolución de la garantía se realiza como consecuencia de la anulación del procedimiento por el TSJ a raíz de un recurso especial de contratación interpuesto por otra de las adjudicatarias. En este sentido, el Ayuntamiento «ya trabaja para volver a sacar lo antes posible el concurso para una nueva adjudicación». El acuerdo se adoptó con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del grupo mixto.

Medalla de Oro a Leonor

Asimismo, el Pleno ha aprobado por unanimidad conceder a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz , la Medalla de Oro de la Villa de San Javier y el nombramiento como Hija Adoptiva, con motivo de su paso por la Academia General del Aire de San Javier durante el presente curso académico para completar su formación militar.

El municipio afianza su vinculación histórica con la Corona con la entrega de las máximas distinciones municipales a la Princesa de Asturias, tal y como ocurrió con su padre el Rey Felipe VI en 1988 y con su abuelo el Rey emérito Juan Carlos I , en 1975, durante sus respectivas estancias en San Javier con motivo de su formación militar en el Ejército del Aire, recordó el concejal de Cultura, David Martínez. El expediente abierto para la concesión ha recibido todo tipo de adhesiones tanto ciudadanas como del presidente de la Comunidad Autónoma, la presidencia de la Asamblea Regional o los rectores de las Universidades regionales.

David Martínez, que presentó la propuesta, destacó la coherencia institucional, la vinculación tras una estancia de casi un año en el municipio, su ejemplaridad y compromiso y la proyección que supone para San Javier, como razones suficientes que justifican la concesión de las máximas distinciones municipales, refrendadas con el voto a favor de todos los grupos políticos municipales. La entrega efectiva de la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva se realizará una vez finalizado el curso académico, en un acto institucional que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier.

Centro de Negocios

El Pleno ha aprobado inicialmente un reglamento regulador del Centro de Negocios Activa San Javier con el que se pretende dotarlo de un marco normativo para su funcionamiento diario. El concejal de Desarrollo Local, Héctor Verdú explicó que el reglamento para el que se ha tenido en cuenta las sugerencias de usuarios del centro y de los grupos políticos, regula el régimen de acceso, derechos y deberes de las personas usuarios, normas de funcionamiento y uso de las instalaciones, y otras cuestiones como el sistema de control, seguimiento y evaluación de los proyectos. El edil Héctor Verdú señaló que el reglamento contribuirá a la mejora del servicio que ofrece el centro que funciona desde hace tres años y que solo en 2025 acogió 15 cursos de formación con un total de 225 alumnos , 42 usuarios coworking y 2022 atenciones de empleo, con un total de 457 usuarios nuevos y 93 ofertas de empleo gestionados con éxito.

Noticias relacionadas

Beneficiadas por el ICIO

El Pleno dio también el visto bueno a la declaración de especial interés a las obras de construcción y adecuación de un campo de fútbol en el colegio Joaquín Carrión, por concurrir circunstancias sociales y las obras de limpieza e impermeabilización de la fachada de la iglesia de San Javier, por su valor cultural. La declaración de interés especial aprobada en ambos casos, por unanimidad, implica el reconocimiento de una bonificación del 95 por ciento sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO.