La Mussona se transforma en un alienígena sin olvidar sus orígenes

El Carnaval de Águilas salió anoche a la calle. Las vías de la ciudad costera se fundieron en esta fiesta de Interés Turístico Internacional, distinción que se ha ganado gracias a la evolución de lo más ancestral del municipio hasta convertir el carnaval en un espectáculo, en un gran teatro callejero que no olvida su identidad: la de La Mussona, que anoche llenó las calles del centro. Miles de personas esperaban al personaje más ancestral del Carnaval de Águilas.

En las calles del popular barrio del Pie del Castillo no cabía un carnavaleño más, al igual que en la plaza Juez de Paz José María Guillén, al pie del castillo, donde un río humano llevó en volandas a La Mussona hasta la Plaza de España. Antes, en la fortaleza aguileña, se realizó la evocación a La Mussona por parte de los personajes anteriores, colocando la tradicional rueda de churros en la cola. Fue entonces cuando Gabriel Martínez García, de la Peña Los Amantes del Chichi, se transformó en el popular personaje, el más ancestral de la fiesta aguileña, que une lo humano con lo animal. Acompañado por el sonido de las caracolas de los Amigos de las Tradiciones y los cánticos de «Mussonana, Mussonana, Mussonana…», fue descendiendo de la fortaleza, asustando e interactuando con los miles de carnavaleños que lo acompañaron, como exige su personaje.

Transformado en un alienígena sin olvidar sus orígenes, utilizó para su caracterización esparto, material imprescindible en el personaje, así como otros elementos orgánicos como piel de plátano seca, piña, palmeras o conchas de jibia. Una transformación futurista que no quiso renunciar a su esencia.

La Mussona comenzó su transformación a primera hora de la tarde y, tras cuatro horas de maquillaje y más de cuatro meses de trabajo, inició su traslado hasta el Castillo de San Juan de las Águilas. Allí comenzó el carnaval aguileño más callejero, desenfadado y original, el que nació hace más de cien años en la conocida popularmente como Puerta de Lorca y que ahora se extiende por toda la ciudad como una fiesta de reconocido carácter internacional.

Noticias relacionadas

El viento cambia los planes

Tras declararse para este viernes en Águilas la alerta naranja por viento, la Federación de Peñas del Carnaval, junto con el Ayuntamiento de Águilas y con el visto bueno de los personajes infantiles, ha acordado trasladar los actos oficiales de estos al sábado. Será sobre las ocho de la tarde cuando llegue el primero de los personajes, La Mussona infantil, a la playa de España. A partir de ese momento se sucederán los actos infantiles para continuar con los previstos para los adultos, como la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, el pregón de La Musa y el pregón del Carnaval a cargo de Ruth Lorenzo.