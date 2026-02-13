IU apuesta por aprovechar la creación del nuevo Plan General para proteger inmuebles históricos de Lorca

La elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lorca anunciada por el alcalde hace escasos días podría suponer la protección de inmuebles de todo tipo que permanecen a la espera desde hace años. O por lo menos así lo será de aprobarse en el próximo Pleno la propuesta desarrollada por Izquierda Unida a tal efecto.

Según detallaba este viernes el portavoz de la formación, Pedro Sosa, en el transcurso de la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero se debatirá una moción –ideada por IU– con el objetivo de reclamar la revisión, actualización y ampliación del Catálogo de Inmuebles protegidos del Plan General de Ordenación Municipal de Lorca, así como la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de todos los bienes del patrimonio municipal que carecen de primera inscripción.

Pedro Sosa en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

A este respecto, Sosa Martínez recordaba que en la actualidad el patrimonio mobiliario del municipio presenta "serias lagunas en materia de protección y conservación", destacando en este sentido la propuesta para intervenir en el camino público de acceso al Menhir de La Serrata. Del mismo modo, el edil reclamaba la creación de un inventario de los bienes y derechos de nuestro patrimonio local, entre ellos el de los caminos públicos, los senderos y las vías pecuarias de manera que no puedan ser "usurpados" para uso privado.

Ley de Patrimonio

Otra de las lagunas en materia de protección jurídica del patrimonio público local que Sosa llevará a su moción requeriría la incoación de los expedientes precisos para dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la normativa básica de régimen local; legislación que establece la obligatoriedad de inscribir en los correspondientes registros de bienes y derechos el patrimonio municipal.

Ermita del Cermeño de Lorca. / IU Lorca

En este caso, el edil ponía como ejemplo el proceso de inmatriculación en el Registro de la Propiedad llevado a cabo durante el año pasado por el Ayuntamiento de Murcia, que registraba entonces edificaciones tan emblemáticas como el Puente de los Peligros, el Malecón, o el Mercado de Verónicas. "Se trata de una regularización que pretende hacer coincidir la realidad física con la jurídica y que genera seguridad y certeza jurídicas, tanto para los propios ayuntamientos como para los ciudadanos", apostillaba Pedro Sosa.

Sin registro

Por lo que respecta a los bienes sin registrar por parte del Ayuntamiento, el portavoz de IU citaba como ejemplo el acueducto de Zarzadilla de Totana. "Se trata de bienes que habría que sacar de ese “limbo” en el que se encuentran, inventariarlos e inmatricularlos para que queden incorporados a nuestro patrimonio local con las garantías y con las certezas precisas que, llegado el caso, permitan legitimar la defensa jurídica del mismo por parte de este Ayuntamiento frente a usurpaciones y agresiones a su integridad", indicaba.

Parte del acueducto de Zarzadilla de Totana. / Daniel Navarro

Del mismo modo, Sosa Martínez reclamaba la revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General al que, estimaba, se deberían añadir "nueve construcciones de interés cultural del barrio de San Cristóbal", junto a otras del resto del municipio. Paralelamente, IU exigirá que, de modo urgente, se acometa la creación de un Plan de Intervención en todos los bienes catalogados (o en trámite de catalogación) cuyos deterioros arquitectónicos pudieran hacer peligrar en el corto plazo la viabilidad de los mismos.