Comerciantes y empresarios de Lorca conocen el Plan de Autónomos del PP

El Plan de Autónomos diseñado por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue su periplo por la Región de Murcia. En esta ocasión, empresarios y comerciantes del municipio de Lorca conocían las claves del proyecto popular de la mano de la senadora del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonia López Moya, y el presidente del PP de Lorca y alcalde, Fulgencio Gil, que comparecían en la sede de Ceclor junto a la diputada nacional Isabel Borrego y los también senadores Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga.

"Les rescatará del maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez con menos impuestos y trabas y más protección social", señalaba López Moya al respecto del Plan de Autónomos. En este sentido, fuentes de la formación explicaban que entre las medidas contempladas en el plan destacan "la eliminación de trabas burocráticas, menos cargas fiscales como la tarifa cero durante el primer ejercicio, pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos declaraciones semestrales al año y la exención total del IVA si se ingresan menos de 85.000 euros anuales".

Francisco Bernabé, Fulgencio Gil y Antonia López durante el acto. / L.O.

Por su parte, Gil Jódar indicaba que "nuestro proyecto de municipio pasa por incentivar la actividad económica, el emprendimiento y la generación de empleo, es decir, por apoyar a nuestros autónomos, que son el colectivo de profesionales que más está sufriendo el modelo decadente y arruinador del PSOE".

"Vacío y panfletario"

Tras el acto organizado por los populares, la reacción socialista no tardaba en llegar. Irene Jódar, diputada nacional del PSOE, respondía calificando el encuentro de "vacío y panfletario" a la vez que advertía: "es visible que el Partido Popular está en campaña electoral nacional y, debido a los malos resultados que han obtenido en Extremadura y Aragón, ahora se ponen a trabajar". Del mismo modo, la diputada aseguraba: "en estas propuestas no hay nada nuevo, es una vuelta al pasado de cotizaciones y prestaciones mínimas. ¿Si tanto le importan los autónomos al PP por qué no pusieron en marcha estas medidas cuando gobernaban el país desde el 2012 hasta el 2018?".