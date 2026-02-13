Los Caminos de la Virgen de El Pasico estrenan señalización accesible en Torre Pacheco

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha financiado la implantación del proyecto de señalización accesible de los Caminos de la Virgen de El Pasico, en Torre Pacheco, una actuación ya finalizada que refuerza la apuesta regional por un turismo inclusivo y de calidad.

La iniciativa, desarrollada a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, ha contado con una inversión de 30.000 euros y se enmarca en la línea de ayudas destinada a mejorar los recursos turísticos municipales, con especial atención a la accesibilidad, la innovación y la competitividad de los destinos.

El proyecto ha permitido dotar a las tres rutas que parten desde Roldán, Balsicas y Dolores de una red completa de señalización que incluye paneles informativos, hitos kilométricos, placas direccionales y señalización en el suelo. Además, se han incorporado códigos NaviLens, un sistema que facilita la orientación de personas con discapacidad sensorial mediante información sonora y visual accesible.

Como complemento, la Ermita de El Pasico cuenta ahora con una pantalla interactiva que ofrece contenidos turísticos y permite recoger el grado de satisfacción de los visitantes, mejorando la acogida al peregrino y la promoción del entorno.

Durante la presentación del proyecto, la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, destacó, junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, la importancia de la colaboración entre administraciones para convertir recursos locales en productos turísticos "modernos, inclusivos y capaces de atraer visitantes durante todo el año".

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Gobierno regional refuerza su compromiso con la modernización de la oferta turística y el desarrollo equilibrado del territorio, apostando por infraestructuras accesibles que mejoren la experiencia de quienes visitan la Región de Murcia.