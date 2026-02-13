Batería de actos para celebrar los treinta años de los costaleros del Cristo de la Sangre de Lorca

La Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre, Paso Encarnado, llevará a cabo una batería de actividades para celebrar el aniversario de la creación de la Hermandad de Costaleros que –desde hace treinta años– porta sobre sus hombros al titular encarnado. Históricamente procesionado por los soldados del Regimiento Mallorca XIII, con su marcha se decidía crear la citada hermandad, marcando un antes y un después en el barrio de San Cristóbal, cuyos vecinos se aprestaban a custodiar y desfilar con la imagen en la noche del Jueves Santo.

El presidente del Paso Encarnado, Francisco Ibáñez, durante la presentación de los actos. / L.O.

Según detallaban fuentes de la archicofradía, entre los actos organizados se incluye una convivencia en la nave del paso abierta a toda la archicofradía; el tradicional Vía Crucis, que comenzará el primer viernes de Cuaresma (20 de febrero) para continuar todos los viernes a las 21 horas; y una exposición fotográfica.

En este caso, la muestra se ubicará en el Palacio de Guevara, donde podrá visitarse desde el 17 de marzo. En el horario de apertura del monumento barroco, esta exposición temporal contará con fotografías y pinturas de artistas lorquinos relacionadas con los 30 años de vida de la Hermandad alrededor de la imagen de José Gerique.

Otros actos

En relación con la marcha del ejército del municipio, cabe recordar que a finales del año pasado se aprobó en Pleno a propuesta de Vox organizar una jura de bandera con motivo del 30º aniversario de la disolución del Regimiento Mallorca n.º 13. Así, Entre los actos que deberá organizar el Ayuntamiento a raíz de la ratificación del texto presentado por la formación destaca la jura de bandera que deberá celebrarse el 12 de octubre de 2026 en coordinación con el Ministerio de Defensa.