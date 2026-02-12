Retirado el vertido ilegal denunciado por los vecinos de Río, en Lorca

La entrada a Lorca por la carretera de Caravaca ya ha vuelto a su estado natural. Y lo hacía gracias a una excavadora de grandes dimensiones que, en la tarde de este miércoles, procedía a retirar el vertido de orujo, alperujo y alpechín (lo que sobra tras la elaboración del aceite de oliva) que desde hace días se acumulaba en la diputación de Río, a escasos metros de la vía.

Parte del vertido junto a una de las entradas a la ciudad. / PSOE Lorca

A este respecto, fuentes municipales recordaban que, además de correr con los gastos de retirar un compuesto que resulta muy contaminante para el Medio Ambiente, la empresa responsable del vertido también deberá hacer frente a la sanción impuesta por la Administración local con motivo del incidente.