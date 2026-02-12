Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Ambiente

Retirado el vertido ilegal denunciado por los vecinos de Río, en Lorca

Maquinaria pesada retiraba los desechos procedentes de una almazara de fuera del municipio

Maquinaria trabajando en la retirada de los desechos.

Maquinaria trabajando en la retirada de los desechos. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La entrada a Lorca por la carretera de Caravaca ya ha vuelto a su estado natural. Y lo hacía gracias a una excavadora de grandes dimensiones que, en la tarde de este miércoles, procedía a retirar el vertido de orujo, alperujo y alpechín (lo que sobra tras la elaboración del aceite de oliva) que desde hace días se acumulaba en la diputación de Río, a escasos metros de la vía.

Parte del vertido junto a una de las entradas a la ciudad.

Parte del vertido junto a una de las entradas a la ciudad. / PSOE Lorca

A este respecto, fuentes municipales recordaban que, además de correr con los gastos de retirar un compuesto que resulta muy contaminante para el Medio Ambiente, la empresa responsable del vertido también deberá hacer frente a la sanción impuesta por la Administración local con motivo del incidente.

Retirado el vertido ilegal denunciado por los vecinos de Río, en Lorca

Retirado el vertido ilegal denunciado por los vecinos de Río, en Lorca

