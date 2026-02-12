Los personajes del Carnaval de Águilas reciben su peso en productos de la tierra y del mar

Asociaciones sociosanitarias como la de Enfermos Mentales de Águilas y Comarca (Afemac) o el Centro Ocupacional URCI vivieron este miércoles de carnaval de una forma especial al recibir a los personajes de la fiesta: la Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y La Musa.

En la Sede de Afemac les prepararon unas coreografías que fueron acompañadas por los propios personajes del Carnaval de Águilas. En el Centro Ocupacional URCI, por su parte, han llegado a confeccionar desde junio 9.000 cascarones de confetis, una de las señas de identidad del Carnaval de Águilas, que volarán por las cabezas de los miles de carnavaleños que participen en la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, tanto la infantil del viernes como la adulta del sábado.

El día continuó en la empresa Agrucapers con el tradicional pesaje de los personajes, a quienes se les entregó su peso en productos de la tierra y del mar (tomates, lechugas, pomelos, mandarinas, encurtidos, lubinas y doradas).

Suelta de la Mussona

Esta noche se celebra la tradicional Suelta de la Mussona, que simboliza la dualidad entre el hombre y la mujer, entre lo animal y lo humano. Gabriel Martínez se transformará en ese ancestral ser siniestro que tiene la obligación de asustar a los miles de carnavaleños que lo acompañen.

Su traslado al Castillo de San Juan de las Águilas comenzará sobre las 20:00 h, y para las 22:00 está prevista la evocación de la Mussona para más tarde ser liberada de las mazmorras por su ‘domador’. Comenzará entonces el descenso desde la fortaleza hasta llegar a la Plaza de España, donde un castillo de fuego artificiales dará por iniciado el Carnaval de Águilas más callejero.