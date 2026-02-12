Los mejores chef se reúnen en las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’

‘Alcantarilla en Conserva’ reúne del 19 al 22 de marzo a los mejores cocineros, baristas, productores y expertos en gastronomía en las primeras jornadas gastroculturales que se celebran en la Región de Murcia en torno a la conserva.

Entre las actividades hay showcooking, catas de productos, cocina de vanguardia, talleres y conferencias, con la participación de los mejores chefs, encabezados por María Gómez, del restaurante Magoga, y Freddy Salmerón, de OXOX. Completan el programa talleres de arte con latas, exposiciones, música, circo urbano, actividades infantiles y un grafiti en directo hecho con latas recicladas.

La alcaldesa, Paqui Terol, presentó este jueves el encuentro, junto con la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y señaló que “será un encuentro gastronómico, cultural y, sobre todo, de experiencias, abierto a todas las personas que quieran participar y acercarse a conocer Alcantarilla, la cuna de la conserva en la Región de Murcia”.

Durante la presentación, el chef Freddy Salmerón hizo un showcooking con degustación de su tapa ‘Legado conservero’, con el tomate como protagonista, y José Barista, de El Alquimista, ofreció un cóctel en el que se entremezcla el vodka con matices tan sorprendentes como el sabor del berberecho, la alcaparra y un sutil toque de sal de apio.

Programa de las jornadas

Las jornadas abren el jueves, 19 de marzo, con una mesa redonda sobre las familias conserveras de Alcantarilla y continúan con la exposición sobre el papel de la mujer en la historia de la conserva, tanto en Alcantarilla como en la Región de Murcia.

Durante el viernes 20 y el sábado 21 abre el espacio gastronómico en el Parque del Acueducto, de 12:00 a 19:00 horas, con una estación gourmet de Jamón Supreme, un foodtruck de Estrella de Levante y diez casetas para degustar todo tipo de recetas elaboradas con productos en conserva.

Además, habrá un espectáculo de circo urbano con la compañía D’click, la elaboración en directo de un grafiti con la compañía Darlalata y talleres de instrumentos reciclados, cocina en familia, como aprovechar las frutas y verduras a través de la fermentación y de fotografía esteneopeica.

El domingo 22 acaba este primer encuentro, con dos talleres artísticos, visitas guiadas a las exposiciones y un aperitivo en la plaza Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, a las 13:00 horas, como clausura.