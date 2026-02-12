Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mar MenorViolencia sexual MurciaCuarteles Guardia CivilClub Hípico SangoneraReal Murcia
instagramlinkedin

Gastronomía

Los mejores chef se reúnen en las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’

Participan María Gómez, de Magoga, y Freddy Salmerón, de OXOX, junto a cocineros de primer nivel de Alcantarilla y de la Región de Murcia

Presentación de las jornadas 'Gastroculturales'.

Presentación de las jornadas 'Gastroculturales'. / L. O.

La Opinión

La Opinión

‘Alcantarilla en Conserva’ reúne del 19 al 22 de marzo a los mejores cocineros, baristas, productores y expertos en gastronomía en las primeras jornadas gastroculturales que se celebran en la Región de Murcia en torno a la conserva.

Entre las actividades hay showcooking, catas de productos, cocina de vanguardia, talleres y conferencias, con la participación de los mejores chefs, encabezados por María Gómez, del restaurante Magoga, y Freddy Salmerón, de OXOX. Completan el programa talleres de arte con latas, exposiciones, música, circo urbano, actividades infantiles y un grafiti en directo hecho con latas recicladas.

La alcaldesa, Paqui Terol, presentó este jueves el encuentro, junto con la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y señaló que “será un encuentro gastronómico, cultural y, sobre todo, de experiencias, abierto a todas las personas que quieran participar y acercarse a conocer Alcantarilla, la cuna de la conserva en la Región de Murcia”.

Durante la presentación, el chef Freddy Salmerón hizo un showcooking con degustación de su tapa ‘Legado conservero’, con el tomate como protagonista, y José Barista, de El Alquimista, ofreció un cóctel en el que se entremezcla el vodka con matices tan sorprendentes como el sabor del berberecho, la alcaparra y un sutil toque de sal de apio.

Programa de las jornadas

Las jornadas abren el jueves, 19 de marzo, con una mesa redonda sobre las familias conserveras de Alcantarilla y continúan con la exposición sobre el papel de la mujer en la historia de la conserva, tanto en Alcantarilla como en la Región de Murcia.

Durante el viernes 20 y el sábado 21 abre el espacio gastronómico en el Parque del Acueducto, de 12:00 a 19:00 horas, con una estación gourmet de Jamón Supreme, un foodtruck de Estrella de Levante y diez casetas para degustar todo tipo de recetas elaboradas con productos en conserva.

Además, habrá un espectáculo de circo urbano con la compañía D’click, la elaboración en directo de un grafiti con la compañía Darlalata y talleres de instrumentos reciclados, cocina en familia, como aprovechar las frutas y verduras a través de la fermentación y de fotografía esteneopeica.

Noticias relacionadas

El domingo 22 acaba este primer encuentro, con dos talleres artísticos, visitas guiadas a las exposiciones y un aperitivo en la plaza Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, a las 13:00 horas, como clausura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
  2. 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
  3. El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
  4. Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
  5. Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
  6. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
  7. Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
  8. La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura

Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla

Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla

Los mejores chef se reúnen en las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’

Los mejores chef se reúnen en las jornadas gastroculturales ‘Alcantarilla en Conserva’

Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura

Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura

Los Alcázares activará por primera vez un dispositivo de salvamento en playas durante Semana Santa

Los Alcázares activará por primera vez un dispositivo de salvamento en playas durante Semana Santa

Los personajes del Carnaval de Águilas reciben su peso en productos de la tierra y del mar

El PSOE reclama la retirada de un vertido ilegal en una de las entradas a Lorca

El PSOE reclama la retirada de un vertido ilegal en una de las entradas a Lorca

La red de salas de estudio de Lorca crece con una nueva ubicación en La Hoya

La red de salas de estudio de Lorca crece con una nueva ubicación en La Hoya

¡Promoción de Carnaval! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡Promoción de Carnaval! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio
Tracking Pixel Contents