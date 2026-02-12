Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla

Una inversión de 3.861.000 euros ha permitido mejorar de forma sustancial el abastecimiento al Polígono Industrial de Venta Cavila y a las pedanías bajas Caravaca de la Cruz, que pasarán a recibir agua potable procedente del sistema de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), garantizando un suministro más eficiente, seguro y sostenible.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García; y el presidente de la MCT, Juan Cascales, han visitado el nuevo depósito construido dentro de esta infraestructura estratégica para el municipio.

Proyecto

Nuevas instalaciones en Cavila / Enrique Soler

El proyecto ha consistido en la construcción de un nuevo depósito de almacenamiento de agua potable, con capacidad para 3.200 metros cúbicos, así como en la instalación de una conducción de 10,5 kilómetros de longitud, que conecta por gravedad con el depósito de pedanías altas de Lorca. Hasta ahora, el abastecimiento realizaba mediante agua procedente de acuíferos. Es por ello que la incorporación al sistema del Taibilla favorecerá la recuperación de fuentes y manantiales y contribuyendo a la protección del medio ambiente y de la agricultura tradicional del municipio.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha explicado que “por primera vez los vecinos de las pedanías de Caravaca, así como las industrias del Polígono podrán acceder al agua de la mancomunidad, dejando de depender del agua de los pozos”, en este sentido Lucas ha incidido que se consiguen dos retos “se garantiza el suministro de agua potable y se reduce la sobreexplotación de los acuíferos”.

El alcalde, José Francisco García, ha destacado que “esta actuación es un claro ejemplo de la colaboración institucional que debe primar siempre para que las inversiones lleguen directamente a los ciudadanos”.

“Gracias a este proyecto, financiado por la Mancomunidad y los fondos europeos FEDER, a solicitud del Ayuntamiento, mejoramos de forma notable el abastecimiento de agua potable en pedanías y en el polígono industrial, lo que contribuye a reforzar nuestro tejido empresarial y a proteger nuestros recursos naturales”, ha señalado.

Asimismo, José Francisco García ha avanzado que “a esta actuación se sumará en junio otra importante infraestructura para mejorar el abastecimiento al casco urbano, alcanzando entre ambos proyectos una inversión superior a los seis millones de euros, que garantizan un sistema más eficiente, moderno y sostenible para todo el municipio”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales, ha señalado que “la entrada en funcionamiento de esta nueva infraestructura supone un hito muy importante en la relación de la MCT con Caravaca, ya que hasta ahora el organismo solo podía abastecer con agua potable a su núcleo urbano”.

Caravaca de la Cruz forma parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla desde diciembre de 1939 y recibe suministro desde 1968 a través de un ramal conectado con el Canal Bajo del Taibilla, situado a unos dos kilómetros del casco urbano. Con esta nueva actuación, en el municipio da un importante paso en la modernización y mejora integral de su sistema de abastecimiento en alta.

Infraestructura en ejecución para mejorar el abastecimiento en el casco urbano

Visita a las nuevas instalaciones / Enrique Soler

El próximo mes de junio finalizará la obra de mejora del sistema de suministro al municipio de Caravaca de la Cruz que actualmente ejecuta la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con un presupuesto de 2.735.589,47 euros.

Esta actuación consiste en la sustitución del actual bombeo por una nueva elevación que se construirá en el recinto de la almenara de entrada al Sifón de Argos y la sustitución de varias conducciones por nuevas tuberías de fundición dúctil, modificando los trazados para mejorar la explotación del sistema. El proyecto permitirá modernizar las infraestructuras existentes, optimizar el funcionamiento hidráulico y reforzar la garantía de abastecimiento, consolidando un sistema más eficiente, sostenible y preparado para atender las necesidades presentes y futuras del municipio.