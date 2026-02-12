La Asociación de Fibromialgia de Lorca da "un salto de gigante" con su nueva sede

"Ha sido un salto de gigante". Así calificaba la presidenta de la Asociación lorquina de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AFILOR), Antonia Robles, el cambio que ha supuesto para la entidad poder contar con un local más grande. Un espacio que, con el doble de metros cuadrados que el anterior, duplica la superficie del mismo y fue concedido en marzo del pasado año por parte del Ayuntamiento.

Precisamente el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aprovechaba este jueves para visitar las instalaciones junto a la edil de Oenegés, Belén Díaz, la concejala de Patrimonio, Belén Pérez –cuya gestión permitió el arrendamiento del local– y la responsable de Desarrollo Local, Rosa Medina.

El alcalde y las ediles junto a Antonia Robles. / L.O.

En el transcurso del recorrido, el primer edil aprovechaba para reivindicar el trabajo de asociaciones como Afilor, a la vez que expresaba el compromiso del Consistorio de hacer que la ciudad "sea cada vez más accesible e inclusiva". "Trabajamos para que todas las personas tengan oportunidades reales de participación y bienestar. La renovación de esta cesión [anual] demuestra nuestra apuesta por fortalecer a las asociaciones locales que ofrecen apoyo esencial a quienes más lo necesitan", significaba Gil Jódar.

En este sentido, cabe recordar que contar con una sede más amplia había sido objeto de las reivindicaciones de la entidad en numerosas ocasiones, puesto que los 50 metros cuadrados de la anterior se quedaban pequeños hace tiempo. Así, este nuevo espacio ofrece un lugar versátil para el desarrollo y ampliación de actividades, terapias y servicios dirigidos tanto a los usuarios como a sus familiares.

Fulgencio Gil durante la visita. / L.O.

"Esta iniciativa responde a las demandas históricas de la propia asociación y forma parte del Compromiso Marco 2032 del Gobierno municipal para promover políticas sociales que repercutan positivamente en la vida de los ciudadanos", terminaba el regidor.

Más servicios

Por su parte, la presidenta de AFILOR, Antonia Robles, agradecía al Ayuntamiento la cesión del espacio durante un año más, a la vez que hacía hincapié en el gran avance que ha supuesto para la asociación. "Nos ha permitido optimizar nuestra oferta de terapias de ejercicio adaptado, manualidades, grupos de apoyo y otras actividades", explicaba.

Asimismo, fuentes de la entidad explicaban que el espacio ha posibilitado la puesta en marcha de nuevos servicios como un despacho y sala de reuniones para charlas y atención personalizada, terapias individuales de fisioterapia y psicología y un taller denominado 'Un café y una reflexión', dirigido a favorecer la expresión emocional en un entorno de apoyo, así como actividades orientadas a los familiares de personas con fibromialgia, con el objetivo de fomentar una mayor comprensión de esta enfermedad y acompañar de forma integral tanto a quienes la padecen como a su entorno.

Integrantes de Afilor, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Nuestro objetivo no es otro que dar un poquito de calidad de vida a las personas que tenemos fibromialgia. El día a día es muy duro y aquí hemos creado como un pequeño refugio para que todos estemos a gusto y podamos funcionar de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias a nuestro alcalde, al Ayuntamiento en general y a mis compañeros de la Junta Directiva por el apoyo y la lucha", aportaba Robles.