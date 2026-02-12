Los Alcázares inicia las obras del primer tramo del carril bici de su Paseo Marítimo

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha dado comienzo a las obras de ejecución del Tramo I del carril bici en el Paseo Marítimo, que discurre entre la Playa de La Hita y la Avenida Radiobaliza Óscar. Esta primera fase contempla la construcción de 490 metros de carril bici bidireccional, con un ancho de dos metros, situado en el contrapaseo de la fachada marítima.

El proyecto incluye además la creación de una banda renaturalizada entre el paseo y el carril bici con especies vegetales autóctonas, la instalación de aparcabicis y una estación de reparación de bicicletas, reforzando así el carácter sostenible de la actuación.

La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 205.288,49 euros (IVA incluido) y se financia dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Los Alcázares: El Mar Menor más sostenible’, dotado con una subvención total de 3.150.000 euros, procedente de los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha señalado que “con esta primera fase damos un paso firme hacia un modelo de movilidad más sostenible y segura en nuestro Paseo Marítimo, ordenando los usos y garantizando la convivencia entre peatones y ciclistas”.

El primer edil ha explicado que “este tramo, de aproximadamente 500 metros, es el inicio de un proyecto más amplio que en próximas fases permitirá conectar Los Narejos con Santiago de la Ribera, vertebrando todo el litoral a través de un carril bici continuo y seguro”.

Por su parte, la concejala de Turismo y Playas, María José Díaz Aragón, ha subrayado que “esta actuación no solo mejora la movilidad, sino que contribuye a la regeneración del Paseo Marítimo, incorporando espacios renaturalizados y reforzando la calidad ambiental de nuestro frente litoral”.

Díaz Aragón ha añadido que “el carril bici se integra dentro de nuestra Estrategia Turística 2025-2027, en el eje ‘El mar que conecta’, porque entendemos que el turismo del futuro pasa por ofrecer infraestructuras sostenibles, seguras y adaptadas a una nueva forma de disfrutar del destino durante todo el año”.

Entre los objetivos de la actuación destacan el fomento del turismo ecológico y de calidad, el impulso de la movilidad sostenible y el ahorro energético, la mejora de la seguridad entre usuarios del paseo, la regeneración del entorno urbano y la mejora de los niveles ambientales del municipio.