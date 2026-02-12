Los Alcázares activará por primera vez un dispositivo de salvamento en playas durante Semana Santa

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha celebrado este martes la reunión ordinaria del Órgano Gestor de Playas, en la que han participado los distintos servicios municipales y técnicos implicados en la gestión del litoral, con el objetivo de coordinar el dispositivo de salvamento y las actuaciones previstas para la temporada 2026.

Como principal acuerdo, por primera vez las playas del municipio contarán con un dispositivo específico de vigilancia y salvamento durante la Semana Santa, que estará operativo del 28 de marzo al 6 de abril, en horario de 11.00 a 17.00 horas, en Lima 3 (Las Palmeras) y Lima 5 (Manzanares).

El dispositivo contará con cuatro socorristas, un patrón, un coordinador y una moto acuática, además de rondas dinámicas de vigilancia. De forma puntual, el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) podrá activar también una embarcación propia en caso necesario.

Durante la reunión se abordó igualmente la reubicación del puesto Lima 1, actualmente situado en el límite entre Los Narejos y Las Salinas, atendiendo a los informes técnicos del SEM que aconsejan su traslado a una zona con mayor visibilidad para la vigilancia de la zona de baño. Para la temporada 2026 se prevé la adecuación temporal del puesto existente en la nueva ubicación propuesta y el estudio de viabilidad para la adquisición de una torre de vigilancia.

Asimismo, se trató la inspección, verificación y certificación anual de los puestos de socorro y sillas de vigilancia, acordándose que estas instalaciones cuenten con una certificación con validez de un año, siguiendo las recomendaciones técnicas de Industria y del SEM.

En el apartado de gestión y mejora de playas para 2026 se abordaron diversas actuaciones, entre ellas el acopio de arena, la retirada temporal de porterías en playa La Concha con motivo de los ensayos berberiscos y la solicitud del balizamiento antes de Semana Santa.

También se trató la adquisición de lavapiés accesibles con ducha incorporada, que se instalarán en el lavapiés cercano al punto donde se ubica el puesto de socorro que realiza la asistencia al baño, así como la revisión y reparación del equipamiento existente, la continuidad de la campaña de protección solar en playas y la necesidad urgente de restablecer la red de comunicación, actualmente fuera de servicio.

La concejala de Turismo y Playas, María José Díaz, ha destacado que “el trabajo en nuestras playas no empieza en verano ni termina en septiembre. Existe una coordinación constante entre departamentos durante todo el año para planificar, revisar, mantener y mejorar el litoral con antelación suficiente. Esta reunión es precisamente el reflejo de ese trabajo técnico previo que permite que, cuando llega el momento, todo esté preparado”.

En relación a la apertura de los limas en Semana Santa, ha señalado que “la activación de este dispositivo de vigilancia en marzo supone un paso más en la estrategia de romper la estacionalidad de nuestras playas. Cada vez son más las personas que disfrutan del litoral fuera de la temporada alta y nuestra obligación es adaptar los servicios a esa realidad”.

Noticias relacionadas

El Órgano Gestor de Playas permite coordinar de manera directa a los distintos departamentos implicados en la seguridad, mantenimiento y mejora del litoral, facilitando una planificación anticipada y una respuesta eficaz ante las necesidades que presenta el uso de las playas durante todo el año.