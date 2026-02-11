La temporada taurina, con tres festejos, comenzará el próximo 4 de abril en Lorca

La plaza de toros de Sutullena será escenario de tres corridas de toros durante la presente temporada, que arrancará el próximo sábado 4 de abril. Fulgencio Gil, alcalde del municipio, confirmaba así las intenciones que en septiembre del pasado año expresara a esta Redacción el presidente de la plaza, Juan Coronel, al respecto de ampliar los festejos taurinos en la Ciudad del Sol, que desde la reapertura de la plaza se habían mantenido en dos.

Fulgencio Gil durante la presentación. / L.O.

Así, el Huerto Ruano era escenario este miércoles de la presentación de la programación prevista para la temporada taurina del 2026, que crece con una corrida para celebrar el Día de la Región de Murcia. A esta cita se suman las ya tradicionales corridas de Semana Santa –con Roca Rey y Paco Ureña como protagonistas– y Feria, siendo esta última una cita goyesca.

"La temporada 2026 supondrá un hito para el ‘Coso’, ya que cinco toreros se presentarán por primera vez en Lorca: Borja Jiménez, Jorge Martínez, Marco Pérez y Diego Urdiales, a los que se suma Roca Rey, reforzando una clara apuesta por la renovación del escalafón, la diversidad de estilos y la proyección de nuevas figuras, sin renunciar a la máxima categoría artística y profesional", indicaba Gil Jódar.

Precios y abonos

En cuanto a las localidades, cabe destacar que los precios se mantienen, con descuentos en la renovación de abonos y para nuevos abonados, y con precios asequibles para los jóvenes. Concretamente, la campaña de renovación de abonos, con un 10% descuento, comenzará el del 16 de febrero hasta el día 27 del mismo mes. Los nuevos abonados contarán con un 5% de descuento (compra: del 28 de febrero al 20 de marzo) y las entradas sueltas se podrán adquirir del 21 de marzo en adelante.