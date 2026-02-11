La suerte sonríe a Mula con casi 700.000 euros del Eurojackpot

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE celebrado este martes ha dejado en Mula un premio de 693.224,10 euros, correspondiente a un boleto agraciado con la segunda categoría (cinco números y un Sol).

El cupón fue vendido por Fernando Martínez Abril, vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte desde su punto de venta situado en el barrio Juan Viñegla número 10, junto al Centro de Salud de Mula.

El Eurojackpot es un sorteo europeo que se comercializa en España y en otros 18 países del Espacio Económico Europeo. Para obtener el premio principal es necesario acertar cinco números de un total de 50 y dos soles de entre 12 posibles. El sorteo se celebra cada martes y viernes en Helsinki y cuenta con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, que aumenta si no hay acertantes de primera categoría.

Para el próximo viernes, 13 de febrero, el bote acumulado asciende a 31 millones de euros.

La ONCE comercializa este sorteo junto a países como Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia o Polonia, entre otros. Los productos de juego de la organización forman parte de su modelo de lotería social, segura y responsable, con medidas de control para evitar consumos inadecuados y prohibición expresa de venta a menores.