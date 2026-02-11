El PSOE reclama la retirada de un vertido ilegal en una de las entradas a Lorca

"No es solo una cuestión de estética o malos olores, es una agresión directa a nuestro patrimonio natural que requiere una respuesta contundente y no visitas protocolarias sin resultados". Con estas palabras denunciaba Juan Carlos Segura, edil de Grupo municipal Socialista de Lorca, el vertido de residuos procedentes de una almazara de fuera del municipio junto a la entrada a la ciudad por la carretera de Caravaca, en la diputación de Río.

En este sentido, el concejal explicaba que los desechos se componen, principalmente, de orujo, alperujo y alpechín, es decir, lo que sobra tras la elaboración del aceite de oliva, un compuesto que resulta "muy contaminante" para el Medio Ambiente. "A pesar de haber interpuesto denuncias ante la Policía y el área de Medio Ambiente, el contaminante —caracterizado por su toxicidad y fuerte hedor— permanece en el terreno tras una visita de operarios municipales que no se tradujo en medidas concretas", aportaba Segura Ruiz, que recogía la inquietud de los vecinos del lugar.

Juan Carlos Segura junto al vertido. / L.O.

"Es insoportable, exigimos al Gobierno de Fulgencio Gil, de PP y Vox, que asuma su responsabilidad" apostillaba el socialista, a la vez que reclamaba "un control férreo sobre este tipo de prácticas industriales y, de manera urgente, la retirada inmediata de los residuos que siguen degradando el paisaje y la salubridad de la zona".

Localizada y sancionada

Tras las declaraciones de Juan Carlos Segura, fuentes municipales indicaban que el protocolo existente para dar respuesta a este tipo de situaciones se puso en marcha de forma inmediata una vez se tuvo conocimiento del mismo. Concretamente, era la Unidad de Medioambiente de la Policía Local la que se hacía cargo del asunto, identificando a la empresa causante del vertido para después sancionarla y ordenar a sus responsables que procedieran a retirar los residuos.