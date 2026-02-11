La red de salas de estudio de Lorca crece con una nueva ubicación en La Hoya

La pedanía de La Hoya, una de las más pobladas del municipio de Lorca, estrenará próximamente una sala de estudio 24 horas. Y lo hará una vez culminen las obras iniciadas en junio de 2025 con el objetivo de convertir una de las antiguas clases del colegio de la diputación en una instalación adaptada a las necesidades estudiantiles.

Según informaba el alcalde, Fulgencio Gil, en el transcurso de una visita al lugar, la sala tendrá una capacidad para treinta personas y su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 18.500 euros destinada a la adecuación integral del espacio y a garantizar su correcto funcionamiento. Entre las mejoras acometidas destaca la climatización del local y la instalación de internet por fibra óptica e iluminación LED.

Gil Jódar aprovechaba la visita para reunirse con representantes vecinales de La Hoya. / L.O.

"Con esta sala de estudio estamos respondiendo a una demanda real y creciente por parte de la ciudadanía, especialmente de la población joven de las pedanías. Esto es un ejemplo claro de cómo, con planificación y compromiso, se pueden recuperar edificios municipales en desuso y convertirlos en servicios útiles y vivos para la ciudadanía", destacaba el edil, que hacía hincapié en que –una vez en uso– la instalación permitirá que los jóvenes de La Hoya puedan estudiar cerca de sus casas en lugar de desplazarse a la ciudad.

"Invertir en juventud es invertir en el futuro de Lorca. Nuestro objetivo es que ningún joven de Lorca tenga que desplazarse kilómetros para disponer de un espacio adecuado donde estudiar" sumaba el primer edil. A este respecto, cabe recordar que en los próximos meses se pondrá en marcha una instalación de características similares en el Casco Histórico que, con un centenar de plazas, suplirá los puestos de estudio perdidos con las obras de remodelación del centro cultural 'Alcalde José María Campoy Camacho'. En este caso, la capacidad será de un centenar de estudiantes, sirviendo además como revulsivo a toda la zona.

Una red en expansión

En cuanto al crecimiento de la red de salas de estudio de Lorca, cabe recordar que a finales del pasado año la pedanía de Almendricos se convertía en la primera en contar con una instalación de este tipo, también accesible durante las 24 horas del día y con capacidad para veinticinco personas.

Sala de estudios y biblioteca de Almendricos, en Lorca. / L.O.

Según informaban las ediles de Vertebración del Territorio, Potenciación Rural y Lucha contra la Despoblación y Participación ciudadana, María del Carmen Menduiña, y María Teresa Ortega, respectivamente, durante la presentación del proyecto, la intervención habría supuesto una inversión de 23.000 euros, significando un "hito en la lucha contra la despoblación y en la mejora de los servicios públicos en las pedanías".

Conforme a la información aportada por fuentes municipales, la actuación para crear la sala suponía una actuación integral en el edifico que la alberga (extensión de la biblioteca municipal). Así, las obras permitían la adecuación completa del espacio, con todo su equipamiento, incluyendo mobiliario moderno y funcional, la instalación de un sistema de acceso controlado 24 horas mediante tarjetas, la mejora de la seguridad con cámaras de vigilancia y la colocación de cartelería identificativa; unas mejoras que se extendían a la cercana biblioteca infantil, la cual ganaba en iluminación, accesibilidad y confort.