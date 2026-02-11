Un nuevo portal web impulsa la participación ciudadana en Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en colaboración con el Gobierno regional, pone en marcha el portal digital ‘Caravaca participa’, un canal concebido para fomentar la participación ciudadana y fortalecer los canales de comunicación directa entre la administración local y los vecinos del municipio.

Esta plataforma ha sido presentada por el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, junto al alcalde, José Francisco García, junto, en un encuentro de trabajo en el que comprobaron el funcionamiento de esta innovadora herramienta, destinada a convertirse en un nuevo altavoz de los más de 26.000 habitantes del municipio.

Se trata de un espacio digital para presentar propuestas, participar en votaciones y seguir los procesos impulsados por el Consistorio

El consejero Luis Alberto Marín ha enmarcado esta actuación dentro de los esfuerzos del Gobierno regional por modernizar la administración pública. “La puesta en marcha de este portal es un paso más en nuestro compromiso por construir una administración más moderna, ágil y, sobre todo, puesta al servicio de los ciudadanos de la Región”, ha afirmado, añadiendo que “la transformación digital aplicada a las administraciones nos permite acercarnos cada vez más a la ciudadanía y crear canales de comunicación directa como este, que conecta a los vecinos de Caravaca con su Ayuntamiento”.

Por su parte, el alcalde ha destacado que “ponemos la tecnología al servicio de las personas a través de una herramienta útil y accesible”. En este sentido, ha subrayado que el nuevo portal “está diseñado para mejorar la participación ciudadana y que el Ayuntamiento continúe tomando decisiones teniendo como base y guía la opinión de los ciudadanos, avanzando hacia un modelo de gobernanza más abierto y colaborativo”.

José Francisco García ha recordado que esta iniciativa se suma a otras acciones ya consolidadas en materia de participación ciudadana, como la herramienta Línea Verde, una aplicación móvil ampliamente utilizada por los vecinos en estos últimos años, que facilita la comunicación y resolución de incidencias del día a día. Asimismo, incidió en que “las herramientas digitales son fundamentales, pero no deben sustituir la cercanía del cara a cara”, motivo por el que el Consistorio continúa convocando de forma periódica reuniones vecinales dentro del programa municipal ‘La piel de cada barrio’.

Portal 'Caravaca participa'

El portal ‘Caravaca participa’ ofrece funcionalidades diseñadas para una participación abierta, inclusiva y sencilla. Permite el desarrollo de procesos participativos promovidos por el Ayuntamiento, la presentación de iniciativas y propuestas vecinales, la generación de debates, la votación directa en línea y el acceso a información sobre consejos sectoriales y otros órganos de participación. Además, los ciudadanos pueden realizar seguimiento de las propuestas e iniciativas presentadas.

Para utilizar la plataforma, los interesados solo deben acceder a la dirección https://caravaca.smartregion.regiondemurcia.es/ , registrarse como usuarios y explorar los procesos, iniciativas y votaciones disponibles. La web, que también se encuentra integrada en el portal municipal https://www.caravacadelacruz.es/ , está adaptada para garantizar una experiencia sencilla y segura desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Con la puesta en marcha de ‘Caravaca participa’, el Ayuntamiento da Caravaca un nuevo paso en su compromiso con la transparencia, la democracia participativa y la innovación en la gestión pública, situando a Caravaca entre los primeros municipios de la Región de Murcia en contar con una plataforma integral de participación ciudadana.

SmartRegión

el Portal de Participación Ciudadana forma parte de la plataforma de Territorio Inteligente SmartRegion, impulsada por la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Transformación Digital. Este proyecto, cofinanciado con fondos Feder y dotado con un presupuesto de 665.000 euros, pone a disposición de los 45 municipios de la Región un catálogo de servicios y soluciones inteligentes en ámbitos como la gobernanza, la economía, la sostenibilidad, la movilidad o el bienestar.

Iniciativa que se enmarca en el proyecto ‘SmartRegion’ para llevar la digitalización a todos los municipios de la Región

El consejero señaló en este sentido que la citada plataforma “es una suerte de laboratorio con el que estamos convirtiendo nuestros municipios en ciudades inteligentes, desde las más grandes hasta los pueblos más pequeños”.

“La esencia de la plataforma Smart Región es que llevamos la digitalización a todos los rincones de la Región y a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, de su edad, género, condición o formación”, subrayó.

Solo en el último año, y a través de la Agencia de Transformación Digital, se han llevado a cabo más de medio centenar de proyectos inteligentes en una treintena de municipios de la Región a los que se destinaron más de 1,3 millones de euros.